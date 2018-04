Mark Hughes zarzuca piłkarzom brak odwagi

Trener Southampton Mark Hughes zakwestionował odwagę kilku jego piłkarzy po tym, jak w dziewięć minut roztrwonili dwubramkowe prowadzenie w sobotnim meczu Premier League z Chelsea, by ostatecznie przegrać 2-3. Gola na 2-0 strzelił w tym spotkaniu Jan Bednarek. Do 17. miejsca, gwarantującego utrzymanie w lidze, „Święci” tracą już pięć punktów.

Zdjęcie Mark Hughes /PA Sport

Southampton od pięciu lat występuje w angielskiej elicie, ale już wkrótce może się to zmienić. Po sobocie Hughes stwierdził, że dowiedział się wiele o tych, którzy nie mają ochoty umierać za klub na boisku.

- Coraz wyraźniej już widzę, którzy chłopcy nam pomogą, a którzy nie chcą poświęcić się i walczyć całym sobą – powiedział dziennikarzom menedżer „Świętych”.

- Czasami potrzebna jest umiejętność, czy jak niektórzy mówią dar, by w odpowiednim miejscu na boisku przeszkodzić przeciwnikowi. Tak robią czołowe zespoły, w tym Manchester City i Chelsea. One są w stanie zastopować mecz, by dać sobie więcej czasu na przegrupowanie. My w tej kwestii jesteśmy chyba zbyt pobłażliwi – zauważył Hughes.

Walijczyk zastąpił w marcu Mauricio Pellegrino. Pięć kolejek przed końcem sezonu strata do bezpiecznego miejsca w tabeli wynosi pięć punktów. W czwartek Southampton zagra z Leicester City, a w niedzielę w półfinale Pucharu Anglii z Chelsea.

