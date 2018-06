Marouane Fellaini opuści Manchester United?

Komplikuje się sytuacja Marouane'a Fellainiego w Manchesterze United. Belg chce przedłużyć upływający pod koniec czerwca kontrakt o dwa lata, podczas gdy klub jest w stanie zaoferować mu jedynie kolejne dwanaście miesięcy. Według "Daily Mail" z okazji być może skorzysta Arsenal i ściągnie go za darmo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fred o transferze do MU: Zostawiam tę sprawę agentom. Wideo © 2018 Associated Press

Rozmowy między znanym z być może najbardziej charakterystycznej fryzury w świecie futbolu Fellainim oraz przedstawicielami "Czerwonych Diabłów" znalazły się w martwym punkcie. Angielskie media są zdania, że obie strony były już dogadane pod koniec kwietnia, lecz potem coś poszło nie tak i z ustaleń pozostały nici. "Daily Mail" informuje, że kością niezgody w całej sprawie jest długość proponowanej przez wicemistrzów Anglii umowy, "The Sun" dodaje z kolei, że Fellainiemu nie odpowiadają zarobki, a te miałyby na nowych warunkach wynosić 80 tysięcy funtów tygodniowo.

Reklama

Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że po pięciu latach były zawodnik Evertonu opuści Old Trafford i jako wolny agent będzie przebierał w ofertach innych klubów. Jednym z nich ma być właśnie Arsenal, który przygotowuje się do rozpoczęcia nowej ery w historii klubu tuż po tym, jak po 22 latach z ławką trenerską pożegnał się Arsene Wenger. Nowy trener "Kanonierów" Unai Emery jest fanem waleczności i siły Fellainiego, chciał go ściągnąć jeszcze za czasów pracy w Paris Saint-Germain i teraz tamtejsze starania powtarza. Sam zawodnik miałby także preferować pozostanie w Premier League od gry w barwach Milanu, który także wykazywał zainteresowanie jego usługami.

Do rozmów między przedstawicielami piłkarza i londyńskiego klubu ma dojść we wtorek. 30-latek przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji, z którą przygotowuje się do rosyjskiego mundialu.