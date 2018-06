Marouane Fellaini podpisał nowy kontrakt z Manchesterem United

Reprezentant Belgii Marouane Fellaini zostaje w Manchesterze United. 30-letni pomocnik podpisał nowy dwuletni kontrakt, w którym jest opcja przedłużenia o kolejny sezon.

Dotychczasowa umowa Fellainiego kończyła się 30 czerwca i wszystko wskazywało na to, że Belg pochodzenia marokańskiego zmieni pracodawcę. Trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho chciał, żeby Fellaini został i przez ostatnie kilka miesięcy starał się go do tego przekonać. Zabiegi Portugalczyka przyniosły skutek.



Fellaini jest piłkarzem Manchesteru United od 2013 roku. Na Old Trafford trafił z Evertonu za 27 milionów funtów. Poprzedni sezon nie był zbyt udany dla pomocnika głównie z powodu kontuzji. Wystąpił w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę.



Obecnie Fellaini przebywa z reprezentacją Belgii na mundialu w Rosji. Podopieczni Roberto Martineza z kompletem punktów wygrali rywalizację w grupie G. Wygrali kolejno z Panamą (3-0), Tunezją (5-2) i Anglią (1-0). Z Tunezją Fellaini pojawił się na boisku w 59. minucie, a z Anglikami rozegrał całe spotkanie. W 1/8 finału Belgowie zmierzą się z Japonią. Pojedynek odbędzie się 2 lipca (początek o godz. 20.00).

