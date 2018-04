Martial nie chce przedłużyć kontraktu z Manchesterem United

Francuskie media poinformowały we wtorek, że napastnik Manchesteru United Anthony Martial odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z "Czerwonymi Diabłami". Francuz jest niezadowolony ze swojej pozycji w zespole.

22-letni skrzydłowy występuje na Old Trafford od lata 2015 roku, gdy Manchester United aż za 60 milionów euro pozyskał go z AS Monaco. W bieżącym sezonie Martial wystąpił w 40 meczach w rozgrywkach ligowych i pucharowych, jednak w aż 16 z nich wchodził na murawę z ławki rezerwowych.



Jego pozycja w zespole skomplikowała się jeszcze bardziej w styczniu, gdy do drużyny dołączył pozyskany na zasadzie wymiany z Arsenalem Chilijczyk Alexis Sanchez. Pomimo tego dla prowadzonej przez Jose Mourinho ekipy zdołał strzelić 11 goli, do których dodał 10 asyst.

O odrzuceniu przez piłkarza oferty nowego kontraktu poinformowała stacja radiowa RMC Sport, która w środowisku piłkarskim cieszy się bardzo przyzwoitą reputacją. Jak dowiedział się jej dziennikarz Mohamed Bouhafsi agent piłkarza już rozpoczął przygotowywania do transferu w przerwie międzysezonowej, a wśród zainteresowanych klubów wymieniono Juventus, Atletico Madryt i Tottenham.

Obecna umowa Martiala wygasa w czerwcu 2019 roku, a klub z Old Trafford chciał podpisać nową, obowiązującą do 2023 roku.

