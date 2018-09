Marzenie Guardioli? Mundial z jakąś drużyną narodową

Pep Guardiola chciałby prowadzić w przyszłości jedną z drużyn narodowych. Utytułowany trener zastrzegł jednak, że raczej nie będzie dotyczyć to reprezentacji Hiszpanii.

Prowadzący obecnie Manchester City Guardiola ma na koncie 47 występów w hiszpańskiej kadrze, z którą zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie, kiedy w finale turnieju gospodarze pokonali Polskę 3-2.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Guardiola został trenerem i w tej roli wywalczył 27 różnych trofeów, pracując w FC Barcelona, Bayernie Monachium i teraz w City. Kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do 2021 roku, ale jedno z marzeń dotyczy pracy z którą z reprezentacji narodowych i wszystko wskazuje na to, że z hiszpańską.

- Myślę, że to się nie wydarzy - stwierdził 47-letni szkoleniowiec, który nie wdawał się w szczegóły swojego przeczucia, choć można się domyślać, że chodzi o mocny związek z domagającą się niepodległości Katalonią.

- Mamy swoje marzenia, ale to nie oznacza, że się ziszczą. Chciałbym popracować na mistrzostwach świat czy Europy. Chciałbym przeżyć taką sytuację. Kiedy oglądam mistrzostwa, to myślę, że chciałbym tam być. Miałem tylko jedną okazję przeżyć to jako zawodnik - mówił.

- Może za osiem, 12 albo 14 lat do tego dojdzie. To tylko zawodowe i osobiste marzenie. Może się wydarzy, może się nie wydarzy - ocenił.

