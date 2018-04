Massimiliano Allegri nie chce do Arsenalu

Wciąż nie można być pewnym, co po sezonie wydarzy się w północnym Londynie. Kibice Arsenalu mają już dość Arsene’a Wengera na stanowisku menedżera swojej drużyny. Jednym z kandydatów do zastąpienia Francuza miał być Massimiliano Allegri, trener Juventusu. - Mam kontrakt do 2020 roku i nie zamierzam odchodzić - zakomunikował włoski szkoleniowiec

Zdjęcie Massimiliano Allegri /LaPresse

Piłkarze Arsenalu w niedzielę ponieśli jedenastą ligową porażkę. Londyńczycy przegrali nad rzeką Tyne z Newcastle 1-2. Kolejna klęska jeszcze bardziej oddaliła „Kanonierów” od pierwszej czwórki Premier League. Awans do następnej edycji Ligi Mistrzów może dać im tylko końcowy triumf w Lidze Europy, ale tam w półfinale trzeba będzie przejść Atletico Madryt.

Reklama

Pierwszy mecz półfinałowy między Arsenalem, a Atletico będzie można zobaczyć na żywo w Eurosporcie 1.

Juventus o start w następnej edycji Champions League martwić się nie musi. „Stara Dama” jest już bardzo blisko mistrzostwa Włoch. Turyńczycy dzielnie walczyli o awans do półfinału obecnej edycji LM, ale lepsi okazali się piłkarze Realu Madryt.

Trener Juve Massimiliano Allegri jest niezwykle chwalony za swoją pracę w stolicy Piemontu. Jak podają angielskie media, Allegri nie zrezygnował z nauki języka angielskiego i czeka na oferty z Wysp. Konkretnie z Londynu. Allegri jednak zapewnił, że nigdzie się nie wybiera

- Mam umowę do 2020 roku i jestem szczęśliwy w Turynie. Tworzę jedność z Juventusem. Gdy okienko transferowe się otworzy, będę na wakacjach, gdyż w pełni ufam klubowi. Dalej musimy spełnić kilka warunków. Jeśli nie zdobędziemy mistrzostwa i Pucharu Włoch, wtedy będą mogli chcieć się ze mną pożegnać. Wtedy porozmawiamy, tak jak zawsze. Nie będzie żadnych zmian - wyznał Allegri.