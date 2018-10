Maurizio Sarri: Kibice Chelsea powinni bardziej szanować Mourinho

Maurizio Sarri wziął w obronę Jose Mourinho, który w sobotę został wygwizdany na Stamford Bridge. Menedżer Manchesteru United z przerwami prowadził Chelsea przez 5,5 roku, doprowadzając "The Blues" do trzech tytułów mistrzowskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hazard i Mourinho spotkają się w Realu Madryt? Wideo Eurosport

W sobotę w meczu 9. kolejki Premier League Chelsea zremisowała u siebie z Manchesterem United 2-2. Gol na wagę honorowego punktu londyńczycy strzelili w 96. minucie. Celebrując bramkę, asystent Sarriego Marco Ianni zapędził się w okolice ławki Manchesteru United, co doprowadziło do spięcia z menedżerem "Czerwonych Diabłów".

Reklama

Kiedy po Stamford Bridge niosły się przyśpiewki anty-Mourinho, Portugalczyk odpowiedział kibicom, pokazując trzy palce - dokładnie tyle, ile tytułów zdobył z Chelsea w czasie pracy w Londynie.

Roli mediatora w tym konflikcie podjął się Maurizio Sarri, który skrytykował zachowanie kibiców Chelsea. - Powinniśmy szanować każdego, kto zdobył coś dla tego klubu - podkreślił obecny menedżer "The Blues".

- Incydentu na boisku nie widziałem, ale zaraz po meczu porozmawiałem o tym z Jose. Wyjaśnił mi, co się stało. Wtedy zrozumiałem, że popełniliśmy błąd w ocenie tej sytuacji. Porozmawiałem też z młodym członkiem naszego sztabu i natychmiast rozwiązaliśmy sytuację. Przyprowadziłem go do Jose, aby go przeprosił. Myślę, że sprawa jest zakończona - stwierdził Maurizio Sarri.

Wyniki, terminarz i tabela Premier League