Maurizio Sarri: Liverpool jest gotowy na tytuł, ale w sobotę to my znowu wygramy

W sobotę Chelsea będzie chciała potwierdzić wyższość nad Liverpoolem, z którym wygrała 2-1 w środowym spotkaniu 3. rundy Pucharu Ligi. Londyńczycy wygrali na Anfield, a teraz w lidze to oni będą gościć piłkarzy Juergena Kloppa. - To będzie zupełnie inne spotkanie, z innymi ludźmi. Ale my znowu wygramy - ostrzega trener Chelsea Maurizio Sarri.

Zdjęcie Gianfranco Zola is enjoying working under Maurizio Sarri, pictured /PA Sport

Chelsea jest już w 4. rundzie Pucharu Ligi, kosztem Liverpoolu, z którym The Blues wygrali 2-1 na Anfield. W sobotę piłkarze ze Stamford Bridge znowu mogą przeskoczyć ekipę Juergena Kloppa. Wystarczy wygrać u siebie w 7. kolejce Premier League. The Reds są liderami ligi z kompletem sześciu zwycięstw. Chelsea udowodniła, że z Liverpoolem da się wygrać.

Reklama

- To musi być dla ludzi w Liverpoolu naprawdę dziwna sprawa. Od 28 lat nie mogą zdobyć tytułu. Teraz wyglądają na gotowych na ten sukces. Klopp to świetny menedżer. Na pewno zrobi kilka zmian w składzie, to będzie mecz, gdzie będzie wielu nowych graczy. To będzie inny mecz niż w środę, ale my znowu wygramy - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej Maurizio Sarri.

Na pewno w drużynie z zachodniego Londynu znajdzie się miejsce dla Edena Hazarda. Reprezentant Belgii w środowym meczu na Anfield pojawił się w 56. minucie i to właśnie on w kapitalnym stylu zdobył zwycięską bramkę. Najpierw przepuścił piłkę między nogami Roberto Firmino, potem Naby Keita odbił się od niego jak od ściany, a trzecim poszkodowanym został Alberto Moreno, który również dostał "siatkę". Hazardowi pozostało już tylko pokonać Simona Mignoleta.

- Nie ma cienia wątpliwości, że Hazard to jeden z najlepszych piłkarzy świata, ale może jeszcze wiele poprawić. Nie potrafię go porównać z nikim innym, jest geniuszem - zachwalał swojego pomocnika Sarri. Początek rywalizacji Chelsea i Liverpoolu w sobotę o 18.30.