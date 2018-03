Menedżer WBA rozczarowany zachowaniem Grzegorza Krychowiaka

West Bromwich Albion przegrał aż 1-4 (1-1) z Leicester City w sobotnim spotkaniu 30. kolejki Premier League. Jednym z głównych tematów pomeczowej rozmowy z menedżerem gospodarzy Alanem Pardew było zachowanie Grzegorza Krychowiaka. Polak ekspresyjnie okazywał swoje niezadowolenie, gdy w 59. minucie trener podjął decyzję o zdjęciu go z murawy.

Chociaż Polak w bieżącym sezonie częściej rozczarowywał niż zachwycał, to akurat w starciu przeciwko "Lisom" rozgrywał dobre zawody. Wypożyczony z Paris Saint-Germain pomocnik ustawiony był za plecami środkowego napastnika Salomona Rondona i w tej roli spisywał się dobrze. Mógł nawet strzelić gola, ale jego efektowny strzał w 21. minucie na poprzeczkę sparował Kasper Schmeichel.

Dużym zaskoczeniem była zatem decyzja Alana Pardew, który w 59. minucie zdecydował się zastąpić Polaka zaledwie 19-letnim Sam Fieldem. Wychowanek WBA nic dobrego do gry zresztą nie wniósł i już bez Krychowiaka na murawie West Bromwich stracił trzy gole, a mecz ostatecznie zakończył się wygraną gości aż 4-1.

Schodząc z boiska Polak nie ukrywał swojego niezadowolenia, rozkładał ręce i ominął szerokim łukiem menedżera. Alan Pardew po meczu nie omieszkał skomentować zachowania Polaka.

- Nie mogę czegoś takiego zaakceptować. Zawsze go wspierałem i wystawiałem w składzie, nawet wtedy, gdy nie prezentował najwyższej formy. Nie uścisnął mi ręki i po chwili na ławce rezerwowych dałem mu do zrozumienia, że takie zachowanie jest nie do zaakceptowania. Jest piłkarzem wypożyczonym do klub i powinien okazać więcej szacunku - stwierdził menedżer WBA.

- Jasno zaznaczyłem, że coś takiego nie może się powtórzyć - dodał Pardew.

Sobotnia przegrana była już szóstą porażką jego zespołu w Premier League. Po 30 kolejkach West Bromwich Albion zajmuje w tabeli ostatnią 20. pozycję i do bezpiecznego 17. miejsca traci aż osiem punktów.

Wojciech Malinowski