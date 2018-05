Middlesbrough - Aston Villa 0-1 w pierwszym meczu półfinału barażu o Premier League

Middlesbrough przegrało z Aston Villą 0-1 (0-1) w pierwszym meczu drugiej pary półfinałowej rywalizującej w barażach o awans do Premier League. Jedynego gola strzelił w 15. minucie australijski pomocnik gości Mile Jedinak. Rewanż odbędzie się we wtorek w Birmingham.

Tylko jednego gola obejrzeli kibice Middlesbrough i Aston Villi w dwóch meczach pomiędzy tymi drużynami w sezonie zasadniczym Championship. W pierwszej odsłonie walki w półfinałach baraży o Premier League trudno było zatem oczekiwać wielkiego widowiska na Riverside Stadium. Defensywne nastawienie menedżerów Tony'ego Pulisa i Steve'a Bruce, a także duża stawka spotkania zapowiadały mało goli i wyrównaną walkę.

Potwierdziło się to na boisku w sobotnie popołudnie. Obie ekipy stworzyły sobie niewiele sytuacji bramkowych, a goście z Birmingham już w 15. minucie jedną z nich wykorzystali. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Jacka Grealisha krycie rywali w polu karnym zgubił Mile Jedinak i precyzyjnym strzałem głową umieścił piłkę tuż przy słupku bramki "Boro". 33-letni Australijczyk w 2013 roku awansował do Premier League z drużyną Crystal Palace. W sobotę uczynił duży krok, by powtórzyć osiągnięcie sprzed pięciu lat ze swoim obecnym zespołem.

Tuż przed przerwą Aston Villa była bardzo bliska zdobycia drugiego gola. Robert Snodgrass, autor zwycięskiej bramki z grudniowego meczu tych drużyn, zdecydował się bowiem na strzał zza pola karnego. Szkocki pomocnik uderzył bardzo precyzyjnie, ale Darren Randolph fantastyczną paradą zdołał zbić piłkę na słupek.

Najlepszą sytuację do strzelenia wyrównującego gola gospodarze mieli w 38. minucie. Z kilku metrów głową uderzył wtedy Britt Assombalonga, lecz skuteczną interwencją nogami popisał się Sam Johnstone.

Kibice Middlesbrough mieli prawo być bardzo rozczarowani postawą swoich ulubieńców w drugiej połowie. Schematyczne ataki ich drużyny były bowiem rozbijane w polu karnym przez rosłych obrońców gości, którymi kierował legendarny obrońca Chelsea John Terry. Aston Villa wygrała ostatecznie 1-0 i z taką zaliczką przystąpi do zaplanowanego na wtorek rewanżu, który zostanie rozegrany na Villa Park w Birmingham.

Middlesbrough - Aston Villa 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Mile Jedinak (15.)