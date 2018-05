Mikel Arteta pierwszy na liście Arsenalu. Guardiola: Wolałbym, żeby został w City

Dziennik "Daily Mail" przekonuje, że Mikel Arteta jest pierwszy na liście życzeń Arsenalu, który szuka nowego trenera po odejściu Arsene'a Wengera. Hiszpan jest obecnie asystentem swojego rodaka Pepa Guardioli w Manchesterze City. Utytułowany trener ma nadzieję, że Arteta zostanie w klubie, ale zrozumie, jeśli będzie chciał zacząć nowy etap kariery.

Angielska gazeta przekonuje, że Mikel Arteta, były pomocnik Arsenalu, jest faworytem dyrektora wykonawczego londyńskiego klubu Ivana Gazidisa oraz jednego z wpływowych dyrektorów i zarazem syna właściciela Josha Kroenke. Rozważano też kandydaturę innego byłego zawodnika "Kanonierów" Patricka Vieiry oraz szkoleniowca Juventusu Massimiliano Allegriego.

O Artecie jako talencie trenerskim mówi się od kilku lat. W przeszłości laurki wystawiał mu zwalniający miejsce po 22 latach Arsene Wenger. Zdaniem Francuza Hiszpan ma wszystko, by osiągnąć sukces w tym niewdzięcznym i trudnym fachu. Arteta już po zakończeniu kariery miał kilka ofert pracy w sztabach trenerskich, ale wybrał pracę u boku rodaka Pepa Guardioli w Manchesterze City.

Trener "The Citizens" ma nadzieję, że jego asystent nie zmieni barw, ale zaznaczył, że rozumie, jeśli tak się stanie. - Wkład Mikela był niesamowity - Guardiola powiedział dziennikarzom po zwycięstwie City 1-0 nad Southampton w ostatnim meczu sezonu Premier League.

- Bardzo dobrze nam się współpracuje i jeśli on zostanie, to ja będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Ale jeśli zdecyduje się przenieść, bo ma tę ofertę, to nie powiem, żeby nie odchodził. Chcę dla swoich przyjaciół jak najlepiej - mówił.

- Na pewno to mnie zasmuci, ale rozumiem jego sytuację. To jest jego kariera, jego życie, ale mam nadzieję, że jednak zostanie i dokończymy to, co razem zaczęliśmy - podkreślił Pep Guardiola. Arteta rozegrał 150 meczów pod wodzą Wengera w latach 2011 - 2016.

- Mikel ma ogromny wpływ na zespół nawet jeśli nie gra. Naprawdę mam nadzieję, że Mikel rozważy bycie trenerem. Kiedy sam jesteś trenerem, to chciałbyś później oglądać jak twoi piłkarze dzielą się dalej wiedzą i doświadczeniem. On ma umiejętności potrzebne do tego, by w przyszłości zostać szkoleniowcem - doświadczony Francuz mówił w 2015 roku.

