Mohamed Salah gotowy na Arsenal Londyn pomimo urazu nadgarstka

Menedżer Liverpool FC Juergen Klopp uspokoił klubowych fanów zaniepokojonych doniesieniami o stanie zdrowia Mohameda Salaha. Egipcjanin jest gotowy na występ w sobotnim hicie 11. kolejki Premier League przeciwko Arsenalowi, chociaż w środku tygodnia trenował z nałożonym na nadgarstek stabilizatorem.

Wśród fanów "The Reds" nerwowo zrobiło się w środę, gdy na zdjęciach z zajęć zespołu widać było Salaha trenującego z nałożonym na nadgarstek prawej dłoni stabilizatorem. To momentalnie wzbudziło pytania dotyczące jego występu w sobotnim starciu przeciwko "Kanonierom" na The Emirates.

Kibiców z Anfield Road uspokoił jednak menedżer Juergen Klopp, który podczas piątkowej konferencji prasowej zapewnił, że Egipcjaninowi nic poważnego nie dolega i znajdzie się on w kadrze na hit 11. kolejki. Salah w miniony weekend strzelił gola i zanotował dwie asysty w wygranym 4:1 spotkaniu przeciwko Cardiff City i wszyscy kibice Liverpoolu mają nadzieję, że zbliża się on do formy z minionego sezonu, w którym na boiskach Premier League strzelił aż 32 gole.

W meczu przeciwko Arsenalowi "The Reds" będą musieli sobie radzić za to bez kapitana Jordana Hendersona i Gwinejczyka Naby'ego Keity, co znacząco zawęża niemieckiemu szkoleniowcowi pole manewru w środku pola.

Do sobotniego spotkania Liverpool przystąpi z drugiego miejsca w tabeli, w której tylko gorszą różnicą bramek ustępuje Manchesterowi City. Arsenal zajmuje czwartą pozycję ze stratą czterech punktów.