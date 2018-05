Mohamed Salah: Jeszcze nie jestem na poziomie Cristiano Ronaldo i Messiego

Ten sezon dla egipskiego skrzydłowego Liverpool FC jest fenomenalny. Przed Mohamedem Salahem jeszcze dwa wyzwania. Finał Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, a potem z reprezentacją występ w mistrzostwach świata w Rosji. Zawodnika porównuje się coraz częściej z Cristiano Ronaldo lub Lionelem Messim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern przegrywa, ale potem odbyła się feta. Wideo © 2018 Associated Press

Mohamed Salah w zakończonym w niedzielę sezonie Premier League zdobył 32 bramki w 36 spotkaniach. W Anglii zdobył wszystkie możliwe nagrody dla najlepszych zawodników.

Reklama

- Czy osiągnąłem już poziom taki jak Ronaldo czy Messi? Nie do końca. Nie powiem jednak, że takie porównania są dla czymś złym. Jestem szczęśliwy, gdy słyszę coś takiego, bo on i Messi są na takim poziomie od ponad 10 lat. Ich poziom występów jest stabilny. Wiem, że muszę utrzymać ten poziom przez wiele następnych sezonów. Mam nadzieję, że to się uda. Oni bez wątpienia są wspaniałymi piłkarzami – powiedział Salah dla Egypt Today.

Messi w tym sezonie wszystkich rozgrywkach zdobył 45 bramek, a Ronaldo 43. Salah natomiast ma na koncie 44.

Spekuluje się, że Egipcjanin mógłby latem trafić do Realu. W poprzednie wakacje Salah przeniósł się do Liverpoolu z AS Roma. – Jestem szczęśliwy w obecnym zespole. Chcę zakończyć te rozgrywki w perfekcyjny sposób – dodał zawodnik.

26 maja on i jego drużyna w Kijowie zmierzą się w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt.