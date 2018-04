Mohamed Salah najlepszym piłkarzem sezonu 2017/18

Mohamed Salah został piłkarzem sezonu 2017/18 w Premier League. Wyboru dokonali zawodnicy. Egipcjanin notuje niesamowity okres w karierze.

Zdjęcie Mohamed Salah /Laurence Griffiths /Getty Images

W sobotnim meczu 35. kolejki Salah zdobył gola w meczu z drużyną Grzegorza Krychowiaka West Bromwich Albion (2-2) i to było jego 31. trafienie w obecnych rozgrywkach Premier League. Drugiego na liście Harry'ego Kane'a (Tottenham Hotspur) wyprzedza o pięć bramek.

Odkąd latem 25-letni Egipcjanin przeniósł się z Romy do Liverpoolu, za 42 mln euro, we wszystkich rozgrywkach zdobył 41 goli w 46 występach. "The Reds" są w półfinale Ligi Mistrzów (rywalem... AS Roma), zaś w tabeli Premier League zajmują trzecie miejsce.

Za Salahem uplasowali się: Kevin de Bruyne z Manchesteru City i Kane. Finałową szóstkę uzupełniają: Leroy Sane, David Silva (obaj MC) i David de Gea (Manchester United).



Sane został wybrany najlepszym zawodnikiem młodego pokolenia.



W jedenastce sezonu znaleźli się natomiast: de Gea, Kyle Walker, Nicolas Otamendi (obaj MC), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Marcos Alonos (Chelsea Londyn), de Bruyne, Christian Eriksen (Tottenham), D. Silva, Salah, Sergio Aguero (MC), Kane.



