Mohamed Salah odejdzie do Realu, jeśli Liverpool wygra Ligę Mistrzów

Jak informuje hiszpański tygodnik ”Don Balon” Mohamed Salah zdaje sobie sprawę, że po świetnym sezonie w Premier League będzie mógł liczyć na ofertę z Realu Madryt. Egipcjanin chce trafić na Santiago Bernabeu. I rzeczywiście, ”The Reds” zgodzą się na jego prośbę, ale tylko w przypadku, jeśli uda się wygrać obecną edycję Ligi Mistrzów.

Gdy latem ubiegłego roku Salah przenosił się z AS Roma do Liverpoolu za 42 miliony euro chyba mało kto przypuszczał, że tak bardzo się rozwinie i zostanie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Do tej pory Egipcjanin rozegrał w barwach ”The Reds” 46 spotkań, w których strzelił aż 41 goli i zanotował 13 asyst. Dlatego nie dziwi, że coraz więcej mówi się o odejściu skrzydłowego po zakończeniu sezonu.

Sam zawodnik również zdaje sobie sprawę, że będzie mógł liczyć na oferty z innych klubów. Najbardziej chciałby kontynuować karierę w barwach Realu Madryt. To, że latem ”Królewscy” wystosują ofertę opiewającą na 140-160 milionów euro jest niemal pewne. Jednak to Liverpool musi zgodzić się na transfer, albowiem kontrakt Salaha obowiązuje do czerwca 2022 roku.

Według ”Don Balon” włodarze Liverpoolu spełnią życzenie Salaha, ale tylko w przypadku, gdy poprowadzi zespół do triumfu w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W półfinale klub z Anfield zmierzy się z byłą drużyną Egipcjanina - Romą.

Hiszpański tygodnik przewiduje, że nawet w przypadku braku triumfu w Champions League Salah i tak może zmienić pracodawcę. W poprzednich latach Liverpool nie był w stanie zatrzymać swoich największych gwiazd: Luisa Suareza, Raheema Sterlinga i Philippe'a Coutinho.



