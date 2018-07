Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Reprezentant Egiptu Mohamed Salah podpisał nowy długoterminowy kontrakt z Liverpool FC. Obecna umowa znakomitego napastnika będzie obowiązywać do 2023 roku.

Salah trafił na Anfield Road w czerwcu ubiegłego roku. "The "Reds" zapłacili AS Roma za transfer 42 miliony euro.



Szybko stał się ulubieńcem kibiców dzięki znakomitej skuteczności. W 36 meczach w Premier League strzelił aż 32 gole, co dało mu tytuł króla strzelców. Do tego dołożył 10 trafień w Lidze Mistrzów. Głównie dzięki postawie Salaha Liverpool dotarł do finału tych elitarnych rozgrywek. W finale, który został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, podopieczni Juergena Kloppa przegrali z Realem Madryt 1-3. Salah przebywał na boisku pół godziny. Musiał zejść z murawy z powodu kontuzji po starciu z Sergio Ramosem.



Uraz sprawił, że pod znakiem zapytania stanął jego występ na mistrzostwach świata w Rosji. Salah wygrał walkę z czasem. Pojechał na mundial, ale Egipcjanie nie wyszli z grupy. Przegrali wszystkie trzy mecze. Kolejno z Urugwajem (0-1), Rosją (1-3) i Arabią Saudyjską (1-2).