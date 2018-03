Monolog Jose Mourinho wprawił w osłupienie angielskich dziennikarzy

Piątkowa konferencja prasowa menedżera Manchesteru United Jose Mourinho to było prawdziwe "One Man Show". Portugalski szkoleniowiec wygłosił ciekawą przemowę, która trwała aż dwanaście minut. Trener MU mówił o porażce z Sewillą w Lidze Mistrzów, rywalizacji z Manchesterem City i o przyszłości klubu. - Będę pierwszy, który zechce pokazać się kibicom - przekonywał Mourinho.

Zdjęcie Manchester United manager Jose Mourinho left Paul Pogba on the bench (Martin Rickett/PA). /PA Sport

Manchester United bezbramkowo zremisował w Sewilli, ale przed własną publicznością przegrał 1-2 i "Czerwone Diabły" odpadły w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W ostatnich dziesięciu spotkaniach fazy pucharowej Champions League wygrali zaledwie raz.

- Manchester United odpadał w 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdy byłem trenerem Porto w 2004 roku i gdy prowadziłem Real Madryt w 2013 r. To nie jest dla tego klubu nowa rzecz - mówił bezpośrednio po przegranym meczu z klubem ze stolicy Andaluzji Mourinho.

Kibice MU bardzo źle odebrali pomeczowe wypowiedzi Portugalczyka. "The Special One" w piątkowe popołudnie podkręcił tempo. Na spotkanie z dziennikarzami przyniósł notes, w którym były wypisane pozycje w lidze ekip Manchesteru United i Manchesteru City w ostatnich latach oraz osiągnięcia w Europie.

- Cieszę się z widoku, jaki widziałem po meczu z Sevillą, jakie były reakcje moich piłkarzy. Ten smutek, ta frustracja. Wszyscy jesteśmy dokładnie na tej samej stronie notesu - wyznał Jose Mourinho.

Były menedżer m.in. Chelsea i Realu Madryt przytaczał najnowszą historię Manchesteru United w europejskich pucharach. Wypunktowywał kolejne nieudane wojaże MU w Europie po przegranym finale Ligi Mistrzów na Wembley z Barceloną w 2011 r.

- Wiecie co to jest zostawić coś po sobie? Nicolas Otamendi, Kevin de Bruyne, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling, Sergio Aguero to są piłkarze, którzy przyszli już jakiś czas temu. Nie dwa lata temu. Pewnego dnia, gdy już nie będę menedżerem Manchesteru United, nowy szkoleniowiec przyjdzie do tego klubu i spotka Davida De Geę, Nemanję Maticia czy Romelu Lukaku. Ci wszyscy goście będą mieli inne doświadczenie i inną mentalność. Będą wiedzieć więcej i potrafić więcej - tłumaczył Portugalczyk.

- Mógłbym być w innym kraju i mieć wygraną ligę w kieszeni, ale jestem tutaj i nie zmienię swojego podejścia. Nie zniknę, nie zgubię się w tunelu prowadzącym na murawę. Będę pierwszym, który będzie chciał się pokazać kibicom. Nie boję się odpowiedzialności - wyznał "Mou".

Przemowa trwała dwanaście minut. Monolog wprawił w osłupienie wielu słuchaczy, a nagrania z piątkowej konferencji już podbijają angielskie portale.

Manchester United odpadł z Ligi Mistrzów, marzenia o mistrzostwie Anglii też już mogą iść w zapomnienie. "Czerwone Diabły" są w grze o Puchar Anglii. W ćwierćfinale MU zmierzy się z Brighton & Hove Albion. Mecz w sobotę 17 marca.

Skib