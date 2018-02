Mourinho potwierdził operację Marouane'a Fellainiego

Podczas konferencji prasowej po wygranym przez Manchester United meczu z Huddersfield (2:0), menedżer "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho poinformował, że Marouane Fellaini będzie pauzował około dwa miesiące z powodu operacji kolana.

Zdjęcie Jose Mourinho liczy na szybki powrót do zdrowia Marouane'a Fellainiego /AFP

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Huddersfield Mourinho został zapytany o stan zdrowia Marouane'a Fellainiego. W poprzedniej kolejce belgijski pomocnik wszedł na boisko w meczu z Tottenhamem na Wembley w 63. minucie, a opuścił je… 7 minut później - po tym, jak zgłosił uraz.

Reklama

- Dziś rano przeszedł zabieg chirurgiczny. Na szczęście nie oznacza to dla niego końca sezonu. Była to drobna interwencja i wierzę, że pod koniec marca Marouane wróci do gry - stwierdził Mourinho.

Będzie to najważniejszy okres w sezonie dla Manchesteru United, bowiem na początku kwietnia zostaną rozegrane ćwierćfinałowe spotkania Ligi Mistrzów. Z kolei 7 kwietnia w lidze dojdzie do derbowego starcia na szczycie z Manchesterm City.

- Liczę, że po jego powrocie kwiecień i maj będą dla nas wspaniałymi miesiącami, w których będziemy grali w więcej, niż w jednych rozgrywkach - powiedział portugalski trener.

Choć Fellaini nie jest dla Mourinho pierwszym wyborem i rzadko pojawia się na boisku (w tym sezonie zagrał w 12 meczach Premier League, w których zdobył trzy bramki) Portugalczyk namawia go do podpisania nowego kontraktu z klubem z Old Trafford. Belg był ostatnio łączony z innymi klubami m.in. z Besiktasem i Arsenalem.

- Powinien podpisać kontrakt i zamknąć w ten sposób usta innym klubom - komentował Mourinho sytuację swojego podopiecznego.

Boro



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 10 najciekawszych zimowych transferów w Ekstraklasie. Wideo Eurosport