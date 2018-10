Mourinho wierzy, że zostanie w MU i domaga się ściągnięcia obrońcy

Według stacji ESPN Manchester United nie zwolni Jose Mourinha w obecnym sezonie i dopiero po zakończeniu rozgrywek, w przypadku rozczarowujących wyników, rozstanie się z Portugalczykiem. Co więcej "The Special One" miał wymienić nazwiska dwóch piłkarzy, którzy powinni trafić do klubu w zimowym oknie transferowym. Zgodnie z oczekiwaniami "Mou" celuje w środkowych obrońców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Problemy Pogby w Manchesterze United. Wideo Eurosport

Mourinho jest pod dużą presją. Jak do tej pory zespół "Czerwonych Diabłów" pod jego wodzą zawodzi - po 8. kolejkach Premier League klub z Old Trafford zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Wprawdzie do końca sezonu zostało jeszcze dużo czasu, ale nie tylko wyniki rozczarowują - przede wszystkim styl pozostawia bardzo dużo do życzenia. Poza tym portugalski menedżer jest skłócony z kilkoma zawodnikami, co ma wpływ na atmosferę w drużynie.

Reklama

Nie brakowało głosów, że Mourinho zostanie zwolniony, a wśród jego następców wymieniało się m.in. Zinedine'a Zidane'a. Jednak ostatnio klub zapewnił, że "The Special One" zostanie na stanowisku - prawdopodobnie do końca sezonu. "Mou" domaga się jednak wzmocnień, których najbardziej zabrakło w letnim oknie transferowym. Chodzi przede wszystkim o środkowych obrońców.

Celem numer jeden ma być defensor Interu Mediolan Milan Skriniar. 23-letni Słowak jest wyceniany na 45 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2022 roku. Jednak piłkarz zostanie sprzedany tylko wtedy, jeśli Inter nie zdoła awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Po dwóch rozegranych meczach "Nerazzurri" mają komplet punktów.

Jeśli nie uda się pozyskać Skriniara, to Mourinho skoncentruje się na pozyskaniu innego zawodnika z mediolańskiego klubu - Alessio Romagnolego z AC Milan. Jego umowa również obowiązuje do czerwca 2022 roku, ale niewykluczone, że jego sprowadzenie będzie mniejszym problemem. Po pierwsze "Rossoneri" grają tylko w Lidze Europy, a po drugie mają duże kłopoty w Serie A, gdzie plasują się dopiero na 10. miejscu.

Pytanie, czy rzeczywiście w przypadku kilku kolejnych porażek zarząd klubu z Old Trafford nie zwolni Mourinha? Wiadomo, że kilka osób domagało się jego dymisji już jakiś czas temu.

po

Premier League: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz