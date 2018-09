MU. Antoine Griezmann głównym celem transferowym Zinedine'a Zidane’a

Od kilku tygodni brytyjskie media twierdzą, że menedżer Manchesteru United Jose Mourinho wkrótce straci pracę, a głównym faworytem do jego zastąpienia jest Zinedine Zidane. Nie wiadomo, czy rzeczywiście Francuz znajdzie zatrudnienie na Old Trafford, natomiast według dziennika ”Le10 Sport” ”Zizou” dał do zrozumienia, kogo chciałby mieć w zespole. Głównym celem ma być Antoine Griezmann.

Manchester United nie zanotował najlepszego startu w Premier League – podopieczni Jose Mourinho przegrali dwa z czterech spotkań i aktualnie plasują się na 10. miejscu w tabeli.



Nie brakuje głosów, że jeszcze jedna porażka będzie oznaczała rozstanie ”Czerwonych Diabłów” z portugalskim menedżerem. Faworytem mediów do jego zastąpienia jest Zinedine Zidane.

Według dziennika ”Le10 Sport” Francuz nadal nie podjął rozmów z członkami zarządu Manchesteru United, ale jego przedstawiciele są w stałym kontakcie i przekazali, kogo chciałby mieć w zespole najpóźniej od czerwca przyszłego roku. Zidane chce przede wszystkim napastnika Atletico Madryt Antoine’a Griezmanna.



Były szkoleniowiec Realu Madryt zdaje sobie sprawę, że jego pozyskanie w zimowym oknie transferowym będzie niezwykle trudnym zadaniem, ale już latem chce go widzieć w swojej drużynie.

W czerwcu Griezmann przedłużył kontrakt z Atletico do 2023 roku i na każdym kroku podkreśla, że jest niezwykle szczęśliwy w stolicy Hiszpanii. Z drugiej strony, jego klauzula odstępnego wynosi 200 milionów euro i jeśli United zdecyduje się zapłacić takie pieniądze, to ostateczna decyzja będzie należała do piłkarza. Fakt, że mógłby sprawdzić się w innej lidze i nowym klubie może przesądzić o jego przeprowadzce do Anglii.

