Nie Lewandowski, nie Higuain, ale Icardi trafi do Chelsea?

Letnie okno transferowe jeszcze na dobre się nie zaczęło, a informacji dotyczących wielkich zakupów Chelsea nie brakuje. Większość z nich odnosi się do pozycji napastnika. Klub ma opuścić Alvaro Morata i na Stamford Bridge poszukują jego następcy. Zdaniem ”Corriere dello Sport” na ten moment najbliżej dołączenia do ”The Blues” jest Mauro Icardi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Salah, Icardi, Ronaldo - superstrzelców trzech i ich pokerowy klub. Wideo Eurosport

Napastnik Interu Mediolan w minionym sezonie zdobył 29 bramek i walnie przyczynił się do zajęcia przez swój klub czwartego miejsca w Serie A, co oznacza grę w Lidze Mistrzów. Icardi będący również kapitanem Interu długo czekał na Champions League i wątpliwe, by teraz miał przejść do Chelsea, która nie zagra we wspomnianych rozgrywkach. Jednak przyszłość Argentyńczyka nadal nie jest jasna.

Reklama

Żona Icardiego i zarazem jego agentka Wanda Nara twierdzi, że czekają na nowy kontrakt i podwyżkę. Obecnie argentyński snajper otrzymuje 4,5 miliona euro za sezon, a chciałby dostawać minimum 8 milionów. Ponadto w umowie znalazłaby się klauzula odstępnego opiewająca na 150-160 milionów euro. Obecnie wspomniany zapis obejmuje kwotę 110 milionów euro, która jest aktywna dla wszystkich klubów spoza Włoch przez pierwsze dwa tygodnie lipca. I właśnie wtedy piłkarza mogłaby pozyskać Chelsea, o ile wcześniej nie porozumiałby się z Interem.

Najważniejsza decyzja będzie należała do Icardiego. Jeśli wybierze pieniądze, to na pewno zmieni pracodawcę. Oprócz Chelsea mówi się m.in. o Realu Madryt, Paris Saint-Germain i Bayernie Monachium. Ten ostatni klub jest wymieniany tylko w przypadku, gdyby z zespołem miał się pożegnać Robert Lewandowski.

”Lewy” jeszcze w grze, Higuain bez szans

Kapitan reprezentacji Polski jest łączony z Chelsea od kilku dobrych tygodni. Ponoć londyńczycy byli skłonni zapłacić za Lewandowskiego nawet 115 milionów euro. Jednak Bayern Monachium ustami Ulego Hoenessa zapowiedział, że nie ma tematu odejścia ”Lewego”, a ”klub udowodni”, że jest ”mocniejszy od piłkarza”. Natomiast w środę w ”Sport Bild” ukazał się materiał sugerujący, że Lewandowski poprosił o zgodę na transfer i sprawa jest dynamiczna.

Z kolei na Stamford Bridge na pewno nie trafi Gonzalo Higuain. Juventus jest skłonny sprzedać snajpera za 55-60 milionów euro, ale dyrektor Chelsea Marina Granowska zrezygnowała z transakcji, gdyż w grudniu Argentyńczyk skończy 31 lat i woli stawiać na młodszych piłkarzy. Ponadto miała wziąć pod uwagę, że zawodnik ”Starej Damy” zawodzi w dużych meczach. Co ciekawe Higuaina miałaby zastąpić Alvaro Morata, którego nie chcą na Stamford Bridge.