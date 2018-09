Nowe przepisy FIFA uderzą w wielkich? Chelsea ma problem

Zbliżają się kolejne znaczące zmiany w światowej piłce. FIFA ma plan, aby wprowadzić ograniczenie liczby równocześnie wypożyczonych zawodników. Uderzy to przede wszystkim w większe kluby. Na przykład Chelsea wysłała do ogrywania się… czterdziestu piłkarzy!

Nowy przepis dotyczyć będzie tylko graczy powyżej 21 roku życia. Nawet to jednak nie ratuje klubu ze Stamford Bridge, ponieważ jedynie szesnastu z wypożyczonej czterdziestki to zawodnicy U-21. Jeśli nowe wytyczne weszłyby od kolejnych rozgrywek, "The Blues" musieliby zredukować liczbę ogrywanych piłkarzy do ośmiu na sezon. Najbardziej znany z tego grona to obrońca Kurt Zouma, obecnie przebywający w Evertonie.

Po raz pierwszy o planach nowych ustaleń poinformował w lutym prezes FIFA Gianni Infantino.

- Ważne jest dla nas, aby wprowadzić parę nowych zasad takich jak ograniczenie kadr zespołów, bądź graczy na wypożyczeniach – podkreślił.

Model biznesowy Chelsea polega na tym, że do Londynu ściągani są utalentowani młodzieżowcy, którzy następnie wysyłani są do innych klubów. Długoterminowym celem jest przygotowanie ich do występów w pierwszym zespole. Wśród wypożyczonych są m.in. warty 40 milionów funtów pomocnik Tiemoue Bakayoko, 23-letni obrońca Kuurt Zouma, czy reprezentant Belgii Michy Batshuayi.