Olivier Giroud: Mecze z Liverpoolem? Pokażemy charakter

Piłkarze Chelsea Londyn marzą, że będą zespołem, który zatrzyma rozpędzony Liverpool. Zanim postarają się to zrobić na Stamford Bridge w sobotę w lidze, w środę czeka ich starcie na Anfield w ramach 3. rundy Pucharu Ligi Angielskiej. - Te dwa sprawdziany pokażą nam, w którym jesteśmy miejscu. A my pokażemy charakter - zapewnia napastnik Chelsea Olivier Giroud.

Zdjęcie Olivier Giroud /Getty Images

Piłkarze Juergena Kloppa suchą stopą przeszli przez pierwszych siedem spotkań w tym sezonie. Liverpool wygrał wszystkie sześć meczów w Premier League, w Lidze Mistrzów poradził sobie z Paris Saint-Germain. Przed The Reds kolejny test - w 3. rundzie Pucharu Ligi Angielskiej Liverpool zagra z Chelsea. - To będzie prawdziwy sprawdzian dla nich, dla nas również. Mecze z Liverpoolem pokażą nam, w którym miejscu się znajdujemy - powiedział napastnik The Blues Olivier Giroud. Chelsea zagra w Liverpoolu w środę, a w sobotę to londyńczycy będą gościć LFC w ramach 7. kolejki Premier League.

Reklama

Chelsea, tak samo jak Liverpool, wygrała pierwszych pięć spotkań w lidze, ale w derbach zachodniego Londynu z West Ham United tylko zremisowała 0-0. Duża w tym zasługa bramkarza „Młotów” Łukasza Fabiańskiego. Teraz to Liverpool jest samodzielnym liderem Premier League. Starcie LFC na Stamford Bridge z Chelsea w następnej kolejce będzie więc prawdziwym szlagierem.

- Po meczu z West Ham United spadło na nas kilka słów krytyki, to teraz pokażemy im charakter. Nie ma nic lepszego niż zrobić to w starciu z topowym rywalem. Mimo że możemy spodziewać się kliku zmian, to chcemy w środę nabrać dużo pewności siebie przed sobotnim starciem w lidze – dodał Giroud.