Patrice Evra oficjalnie w West Ham United

Potwierdziły się ostatnie doniesienia brytyjskich mediów dotyczące przyszłości Patrice’a Evry. 37-letni boczny obrońca podpisał kontrakt z West Ham United. Umowa obowiązuje do końca obecnego sezonu.

Zdjęcie Patrice Evra (Credit @ West Ham) /Eurosport

Francuz odszedł w styczniu ubiegłego roku z Juventusu Turyn, aby kontynuować karierę w Olympique'u Marsylia. Jednak w nowym klubie nie zachwycał, często trener zostawiał go na ławce, a w listopadzie rozwiązano z nim kontrakt. Powodem było karygodne zachowanie na przedmeczowej rozgrzewce przed spotkaniem Ligi Europy z portugalską Vitorią Guimaraes – Evra kopnął jednego z kibiców Olympique, po czym od razu zobaczył czerwoną kartkę. Niedługo potem UEFA ukarała go pięciomiesięczną dyskwalifikacją, choć kara nie obowiązuje w Premier League.

W obecnym sezonie West Ham spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań – po 26. kolejkach londyński klub plasuje się dopiero na 12. miejscu i ma na koncie 27 punktów. Menedżer David Moyes uznał, że przyda się doświadczony zawodnik pokroju Evry, który przez wiele lat występował wcześniej w Manchesterze United. Francuz - niesławny kapitan drużyny narodowej, która skompromitowała się podczas mundialu w RPA w 2010 roku - nie ukrywa, że obie strony bardzo szybko doszły do porozumienia.

- Mój agent zadzwonił i powiedział, abym czym prędzej przyleciał do Londynu. Spotkałem się z właścicielem klubu i oczywiście menedżerem, którego znam z Manchesteru United. Przy podpisywaniu umowy nie kierowałem się pieniędzmi, nie o to chodziło. Doszliśmy do porozumienia w pięć minut. Teraz zrobię wszystko, by pomóc kolegom – podkreślił Francuz.

Umowa 36-letniego Evry będzie obowiązywała do końca obecnego sezonu. Później, w zależności od efektów, obie strony mają porozmawiać na temat dalszej współpracy.

