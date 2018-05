Paul Scholes: W Manchesterze United potrzebują takich piłkarzy

Walijski pomocnik był bohaterem sobotniego finału Ligi Mistrzów. Gareth Bale strzelił dwa gole dla Realu Madryt, a jego drużyna wygrała 3-1 z Liverpoolem. Być może zawodnik zmieni jednak latem barwy klubowe. – Jeśli Jose Mourinho chce sukcesów to musi sprowadzić do Manchesteru United takiego zawodnika jak Bale – uważa legenda Czerwonych Diabłów Paul Scholes.

United w ostatnim sezonie w Lidze Mistrzów odpadli w dwumeczu o ćwierćfinał. Ich pogromcą okazała się hiszpańska Sevilla.

- Aby w nowych rozgrywkach było lepiej, menedżer zespołu musi zmienić coś latem. Trzeba kupić nowych piłkarzy i znaleźć odpowiedni styl gry, który być może będzie bardziej widowiskowy. Wiele może się stać w najbliższych miesiącach. Miejmy nadzieję, że do United trafią dobrzy zawodnicy do ataku. Myślę, że podstawy w zespole są dobre, ale trzeba pomóc Romelu Lukaku.

- Nie wiadomo, kto będzie dostępny latem. Być może Gareth Bale? Może Neymar? Trudno powiedzieć. To są zawodnicy, których styl byłby idealny dla Manchesteru United. Jeśli zespół chce dojść w jakiś rozgrywkach europejskich w okolice finału, to musi się mocno poprawić we wszystkich elementach – stwierdził Paul Scholes, który przez kilkanaście lat występował w ekipie z Old Trafford.

Gareth Bale po sobotnim finale dość enigmatycznie mówił o przyszłości w Realu.

Jego umowa z Królewskimi obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. W ostatnim sezonie był długo kontuzjowany i często wchodził na murawę z ławki. I tak rozegrał jednak 39 spotkań, w których strzelił 21 goli i miał osiem asyst.



Zdjęcie