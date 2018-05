Pep Guardiola: Nasze myśli są z rodziną Manchesteru United

Pep Guardiola, trener Manchesteru City, życzył szybkiego powrotu do zdrowia Sir Aleksowi Fergusonowi, legendarnemu szkoleniowcowi Manchesteru United, który w sobotę przeszedł operację po wylewie krwi do mózgu i walczy o życie na intensywnej terapii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Były menedżer Manchesteru United sir Alex Ferguson znalazł się w szpitalu i już jest po operacji. Wideo © 2018 Associated Press

- Brian Kidd, który teraz jest tutaj, był asystentem Sir Aleksa przez bardzo długi czas. Wielkie wyrazy współczucia, nasze myśli są z jego żoną Cathy i rodziną Manchesteru United - powiedział hiszpański trener Manchesteru City w rozmowie z telewizją Sky Sports przed niedzielnym meczem z Huddersfield w Premier League.

Reklama

- Cieszyłem się, że dwa tygodnie temu zjedliśmy razem kolację. Mam nadzieję, że on wróci do zdrowia najszybciej jak się tylko da - podkreślił Guardiola, który miał bardzo dobry kontakt z Fergusonem.

To słynny Szkot zaprosił kolegę po fachu na kolację, bo chciał osobiście pogratulować Guardioli wywalczenia Pucharu Ligi i mistrzostwa Anglii. Rozgrywane na Etihad Stadium spotkanie z Huddersfieldem zakończyło się bezbramkowym remisem, po ostatnim gwizdku "The Citizens" fetowali tytuł i mogli podnieść w górę puchar.

- To Premier League. Anglia jest wyjątkowa, jest ciężko, dziś to widzieliśmy. Mamy to, zrobiliśmy to - mówił już po meczu trener City.

- Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sukces, ale my nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do naszych zamiarów. Porażki są częścią gry, to nic wielkiego. Przegrywasz, wygrywasz, ale zawsze musisz próbować zrobić to, w co wierzysz - mówił.

Guardiola wywalczył trzy mistrzostwa z rzędu z FC Barcelona i Bayernem Monachium, ale pierwszy sezon w Manchesterze zakończył się bez żadnego trofeum i trzecim miejscem w Premier League. Hiszpan przyznaje, że tym razem obrona mistrzostwa będzie wyjątkowo ciężkim zadaniem.

- Tutaj jest znacznie trudniej, szczególnie dla Manchesteru City. Ale myślę, że najważniejsze to po prostu grać dobrze i później się zobaczy, jak będzie. Poprzedni mistrz nie zakwalifikował się tym razem do Champions League. Wygranie ligi rok po roku będzie ciężkie, ale przyjmujemy wyzwanie - zapowiedział Pep Guardiola.

kip

Wyniki, terminarz i tabela Premier League