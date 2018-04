Pep Guardiola przedłuży kontrakt z Manchesterem City

Przedłużając o rok kontrakt z Manchesterem City Pep Guardiola ma zostać najlepiej opłacanym szkoleniowcem świata. „The Citizens” zamierzają zaoferować hiszpańskiemu trenerowi umowę w wysokości 20 mln funtów.

Zdjęcie Pep Guardiola i szejk Mansour /Getty Images

Jeśli tak się stanie, to Pep Guardiola nie dość, że zostanie najlepiej opłacanym trenerem świata, to będzie prowadził Manchester City do 2020 roku. Obecna umowa byłego szkoleniowca m.in. Barcelony wygasa latem przyszłego roku, ale po imponującym sezonie, w którym „The Citizens” są o krok od wygrania Premier League, Hiszpan zapowiedział, że chciałby zostać.

Zdaniem „The Mirror” miesiąc temu Guardiola miał spotkać się z właścicielem City szejkiem Mansourem oraz prezesem Khaldoonem Al Mubarakiem w Abu Dhabi. W trakcie pobytu na Bliskim Wschodzie panowie mieli dojść do porozumienia w sprawie kontraktu. Na liście najlepiej zarabiających trenerów świata wyprzedziłby selekcjonera reprezentacji Chin Marcello Lippiego (18 mln funtów).

Drużynę z Etihad Stadium Guardiola objął latem 2016 r. i w obecnych rozgrywkach jest bliski mistrzostwa. Po tytuł „Obywatele” mogli sięgnąć w sobotę, ale prowadząc 2-0, ostatecznie przegrali derbowe spotkanie z United 2-3. W gablocie z trofeami katalońskiego trenera znalazł się puchar za Carabao Cup. W finale City pokonało Arsenal 3-0 na Wembley.

Najtrudniejszym zadaniem będzie odrobienie strat z pierwszego ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na Anfield przegrali bowiem aż 0-3 z Liverpoolem.

