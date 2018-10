Phil Neville wie, kto uzdrowi sytuację Manchesteru United

Przez większą część sobotniego spotkania na Old Trafford przeciwko Newcastle United wydawało się, że to będzie ostatni mecz Jose Mourinha na ławce Manchesteru United. Drużyna Portugalczyka przegrywała 0-2, ale po świetnym powrocie w drugiej połowie wygrała 3-2. - On jest nadal idealnym człowiekiem do tej roboty - powiedział świetny przed laty obrońca Phil Neville.

"Czerwone Diabły" w ostatniej kolejce Premier League po dziesięciu minutach miały stracone już dwa gole. Piłkarze Newcastle United nie byli jednak w stanie utrzymać znakomitego wyniku. Piękne zwycięstwo przynajmniej na razie nieco odsunęło widmo odejścia Mourinho.

- Myślę, że Jose nadal jest kimś, kogo nadal trzeba wspierać, bo menedżerowie czasem przechodzą trudne chwile. Ja byłem zwolniony dwa razy i to przykre, kiedy ludzie wyżywają się na tobie po porażkach i w złych momentach. To można odebrać osobiście i być może tak samo mógłby to odczuwać Jose – stwierdził Neville.

- Zgadzam się z nim i też myślę, że na niego jest teraz zbyt duża obława. Wszyscy na niego patrzą. Myślę, że on jest odpowiednią osobą, która może rozwiązać taką sytuację. Sądzę, że wszyscy w klubie powinni trzymać się razem. Tak jak dzieliliśmy sukcesy w przeszłości, tak samo musimy teraz wspólnie przetrwać ten trudny okres. Trzeba razem walczyć. Strasznie denerwuje mnie krytyka, jaka spada na klub. Myślę, że ważne jest to, co stało się w sobotę. Wszyscy kibice mogli się cieszyć, choć w sumie, gdy jesteś fanem United to jest to normalne, że drużyna potrafi wygrać, mimo że przegrywa w pewnym momencie 0-2 – powiedział Phil Neville.

Sobotnie zwycięstwo było pierwszym piłkarzy United na własnym stadionie od prawie dwóch miesięcy.