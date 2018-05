Pierre-Emerick Aubameyang uderza w Arsene'a Wengera

Pierre-Emerick Aubameyang trafił do północnego Londynu za namową Arsene’a Wengera. Teraz gaboński napastnik oskarżył Francuza o stagnację zespołu, jednocześnie dodał, że wszyscy czekają na to, co wydarzy się w nowym sezonie pod wodzą Unaia Emery’ego.

22 lata trwała przygoda Arsene’a Wengera z Arsenalem, a w jej trakcie Francuz wypromował kilka wielkich gwiazd. Pod jego wodzą w ostatnich dwóch sezonach "Kanonierzy" zajęli odpowiednio 5. i 6. miejsce w Premier League i były to dwa najgorsze ligowe rezultaty. Teraz byłego już trenera za stagnację obwinił Pierre-Emerick Aubameyang.

W środę na następcę 68-letniego trenera wybrany został Unai Emery. Gabończyk nie ukrywa ekscytacji zmianą na stanowisku i ma nadzieję, że na Emirates nastanie nowa era. - Mam mieszane uczucia. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że przez kilka ostatnich sezonów w klubie była stagnacja. Teraz, wszyscy nie mogą się już doczekać, co się wydarzy - powiedział kupiony zimą za rekordowe 56 mln funtów snajper.

Po transferze z Borussii Dortmund "Auba" we wszystkich rozgrywkach wystąpił 14 razy i zdobył 10 bramek. Jego gol w ostatniej kolejce ligowej z Huddersfield okazał się ostatnim, jakiego Arsenal strzelił pod wodzą Wengera.

Były szkoleniowiec Paris Saint-Germain opuścił Parc des Princes po doprowadzeniu drużyny do tytułu mistrzowskiego. Wcześniej 46-letni szkoleniowiec pracował w Sevilli, z którą trzy razy z rzędu wygrał Ligę Europejską. Emery ma za sobą też pracę w Spartaku Moskwa oraz Valencii.

Dyrektor wykonawczy Arsenalu Ivan Gazidis przyznał, że klub przeprowadził rozmowy z 8 kandydatami, ale Bask był najbardziej odpowiedni.

