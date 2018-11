Piłkarze Leicester City nie chcieli przełożenia meczu

Napastnik Leicester City Jamie Vardy ujawnił, że piłkarze "Lisów" jednogłośnie zdecydowali, że chcą zagrać w sobotę przeciwko Cardiff City, by w ten sposób na murawie uhonorować pamięć zmarłego w katastrofie helikoptera właściciela klubu Vichaia Srivaddhanaprabhy.

Do tragedii doszło w minioną sobotę, gdy Srivaddhanaprabha, wraz z czterema innymi osobami, wracał helikopterem ze zremisowanego 1:1 meczu przeciwko West Ham United. Tuż po starcie z płyty stadionu maszyna spadła na teren otaczający King Power Stadium, co spowodowało śmierć wszystkich osób znajdujących się na jej pokładzie.

Dokładnie tydzień po tym tragicznym wydarzeniu mistrzowie Anglii z 2016 roku zagrają na wyjeździe przeciwko Cardiff City w ramach 11. kolejki Premier League..

- Nasz menedżer pozostawił nam wybór, chciał byśmy zrobili to, z czym będziemy się czuli najlepiej. My jednak jednogłośnie zadecydowaliśmy, że chcemy normalnie trenować i przygotować się do tego ważnego spotkania. Nie było to łatwe, ale wiedzieliśmy, że Vichai chciałby zobaczyć nas w takiej sytuacji na murawie - powiedział napastników "Lisów" Jamie Vardy.

- Nasze sesje treningowe były naprawdę dobre. Wydaje mi się, że dokładnie tego właśnie potrzebowaliśmy. Dzięki temu, przynajmniej przez godzinę, mogliśmy zapomnieć o tej tragedii. Teraz chcemy zagrać w sobotę tak, by Vichai mógł być z nas dumny - dodał Anglik.

W środku tygodnia nie odbył się mecz 4. rundy Carabao Cup, w którym Leicester City miał podjąć na King Power Stadium Southampton. Spotkanie zostało przełożone na 27 listopada.

