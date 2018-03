Premier League. Aguero nie przedłuży kontraktu z Manchesterem City

As Manchesteru City postawił sprawę jasno. – Gdy mój kontrakt wygaśnie w 2020 roku, wrócę do ojczyzny. Do Independiente. Nie zamierzam przedłużać umowy w Anglii – powiedział Argentyńczyk w wywiadzie dla FOX Sports.

Zdjęcie Sergio Aguero /Imago

To smutna wiadomość dla kibiców „Obywateli”, bowiem Aguero od wielu lat jest kluczową postacią drużyny. Trafił do Manchesteru w 2011 roku. Zagrał w barwach City prawie 300 razy. Zdobył 199 bramek, zaliczył 58 asyst. W tym czasie sięgnął z zespołem po dwa tytuły mistrzowskie. Był również królem strzelców.

Kontrakt kończy mu się w czerwcu 2020 roku. Wtedy będzie miał 32 lat i już zapowiedział, że nie zamierza go przedłużać. – Nie zostanę w Anglii. Wrócę do ojczyzny, do Independiente. Tam też zakończę karierę. Zresztą, planowałem to od dłuższego czasu – powiedział napastnik.

- Na razie jednak nie myślę o tym. Skupiam się na dobrym zakończeniu sezonu i walce o wyjazd na mundial w Rosji - dodał Argentyńczyk."Albicelestes" na mistrzostwach świata w Rosji zagrają w grupie przeciwko Nigerii, Chorwacji oraz Islandii.

Za to we wtorek ekipa Aguero spotka się w sparingu z Hiszpanią. Początek meczu w Madrycie na nowym stadionie Atletico o godz. 21:30.

Kaszaj