Premier League. Alan Pardew już nie jest trenerem West Bromwich Albion

Alan Pardew nie jest już trenerem drużyny West Bromwich Albion - angielski klub poinformował w poniedziałek. Na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain w WBA przebywa w tym sezonie pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

"W drodze dyskusji West Bromwich Albion i Alan Pardew za porozumieniem stron zdecydowali się rozwiązać umowę" - klub poinformował na Twitterze. Obowiązki szkoleniowca ma na razie przejąć asystent Darren Moore.

Krychowiak przychodził do klubu, kiedy trenerem WBA był Tony Pulis, który pracował na The Hawthorns od 2015 roku. Pulisa zwolniono w listopadzie ubiegłego roku. Na krótką rolę tymczasowe szkoleniowca pełnił Gary Megson i jeszcze w tym samym miesiącu zatrudniono Alana Pardew.

Poprawa wyników jednak nie nastąpiła. West Bromwich Albion zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i jest niemal pewne, że spadnie do Championship po tym sezonie. Zespół ma tylko 20 punktów po 32 meczach i do strefy bezpiecznej traci dziesięć punktów, a do końca rozgrywek pozostało sześć meczów. Ostatnie dziewięć spotkań to same porażki

Pardew prowadził zespół w 18 ligowych meczach. Jego bilans to zwycięstwo, pięć remisów i aż dwanaście porażek. Relacje Krychowiaka z tym szkoleniowcem nie były najlepsze. Klub ukarał polskiego piłkarza grzywną za niepodanie ręki trenerowi podczas dokonywania zmiany w meczu z Leicesterem City.

W 140-letniej historii klubu to ósmy sezon z rzędu WBA w Premier League.

