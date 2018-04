Premier League. "Arsenal potrzebuje kogoś takiego jak Rafael Benitez"

- Arsenal potrzebuje takiego menedżera jak Rafael Benitez - wyznał w rozmowie z Talksport.com Danny Murphy, były piłkarz m.in. Liverpoolu. Kanonierzy w lidze spisują się przeciętnie, a Arsene'a Wengera może uratować jedynie triumf w Lidze Europy. Pierwszy mecz półfinałowy Ligi Europy Arsenal - Atletico już 26 kwietnia o 20.45 na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Oficjalna strona Arsenalu poinformowała, że „Kanonierzy” zmierzą się z PSG oraz Atletico Madryt w ramach okresu przygotowawczego w Singapurze. Z Hiszpanami spotkają się również w następny czwartek - w ramach półfinału Ligi Europy.

Dwumecz z Rojiblancos to ostatnia deska ratunku dla londyńczyków, by w następnym sezonie powrócić do Ligi Mistrzów. Awans do najbardziej elitarnych rozgrywek na świecie przez Premier League już chyba nie wchodzi w grę. Po 33. ligowych kolejkach Arsenal zajmuje szóste miejsce, do czwartego Tottenhamu traci czternaście punktów (chociaż należydodać, że ma jeden rozegrany mecz mniej).

Piłkarze z północnego Londynu powinni skupić się na tym, by nie wyprzedziło ich siódme w tabeli Burnley. Zawodnicy Seana Dyche’a tracą do nich tylko dwa punkty. - Arsenal nie był wystarczająco dobry w tym sezonie. Byli słabi na wyjazdach. Burnley zasługuje na to, by być wyżej od "Kanonierów" - powiedział ostatnio Ray Paulor, legendarny pomocnik AFC.

Gracze Arsene'a Wengera sami skomplikowali sobie życie. W ostatnią niedzielę znowu przegrali na wyjeździe, tym razem z Newcastle United 1-2, mimo że prowadzili w tym spotkaniu. Menedżer „Srok” Rafael Benitez znowu przechytrzył Francuza.

Według Danny'ego Murphy'ego, byłego środkowego pomocnika Liverpoolu, to Benitez jest odpowiednią osobą do zastąpienia Wengera. - Arsenal potrzebuje Beniteza. Słyszałem jak nawet Paul Merson narzekał (inny legendarny piłkarz Arsenalu). Mówił, że fani pragną gry zespołowej, ale ta gra musi przynosić efekty w postaci zwycięstw. Pracowałem z Benitezem krótko, ale intensywnie. Tłumaczy piłkę w jasny sposób. Wyznacza cele, a to sprawia, że wiesz, co musisz zrobić. Jest spokojnym gościem, ale zarazem asertywnym. Potrafi być bezwzględny - tłumaczył Murphy.

