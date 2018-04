Premier League. Arsene Wenger: Jesteśmy w negatywnej spirali

Menedżer "Kanonierów" zapewne chciałby, aby mecze wyjazdowe w tym roku zostały skasowane. W niedzielę prowadzony przez Arsene’a Wengera Arsenal przegrał 1-2 z Newcastle United. Ekipa z Londynu w tym roku jako jedyna przegrała wszystkie spotkania Premier League na murawie rywala.

Zdjęcie Arsene Wenger /PA Sport

- Oczywiście to jest niepokojące, bo tradycyjnie mamy o wiele gorsze wyniki na wyjeździe niż u siebie. To podświadomie siedzi w naszych głowach i niezwykle trudno przerwać taką negatywną spiralę. Musimy jednak się z niej jak najszybciej wydostać i skupić się na własnych występach. Czuję, że w niedzielę mój zespół dał z siebie wszystko. Jeśli będziemy tak dalej grać, to będziemy wygrywać następne mecze – powiedział Wenger.



Arsenal przegrał pięć meczów na wyjeździe z rzędu. To pierwsza taka sytuacja od grudnia 1984 roku.

- To, co się stało w niedzielę jest idealnym odbiciem sezonu. Mamy 70-procentowe posiadanie piłki, prowadzimy 1-0 i mamy kolejne okazje do strzelenia gola. A potem jesteśmy zdziwieni, że przegraliśmy mecz. Nie wykorzystaliśmy szans i popełnialiśmy niewiarygodne błędy. Moi zawodnicy mają jednak jakość i musimy zapomnieć o tym, co się stało. Trzeba skontrować się na przyszłości. Ostatnio w Rosji rozegraliśmy trudny mecz. Mocno odczuliśmy go fizycznie. Wyjeżdżamy teraz z Newcastle bez punktów, a czujemy, że mogliśmy zdobyć ich komplet – dodawał francuski menedżer „Kanonierów”.

Arsenal po tej przegranej pozostał na szóstym miejscu w tabeli. Ma na koncie 54 punkty, a więc aż 33 mniej niż lider, czyli Manchester City.

