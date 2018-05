Premier League. Asystent Kloppa odsunięty za zdradę?

Dni Żeljko Buvacza na Anfield są już policzone? Według "The Mirror" menedżer Liverpoolu Juergen Klopp wyrzucił swojego najbardziej zaufanego człowieka za konszachty z Arsenalem.

"Wygląda na to, że Kloppa rozsierdziło to, że człowiek numer 2 w klubie - z którym pracuje od 17 lat - utrzymał w tajemnicy rozmowy z Arsenalem" - napisał "The Mirror".

Z nazywanym "mózgiem Kloppa" Buvaczem skontaktował się szef skautów w Arsenalu Sven Mislintat, który szuka następcy Arsene'a Wengera. Mislintat bardzo dobrze zna się zarówno z Buvaczem, jak i Kloppem, ponieważ tworzył z nimi potęgę Borussii Dortmund. Na wyspach pracują jednak dla konkurencyjnych klubów.

Żeljko Buvacz nie pisnął ani słowa, ale informacja doszła do Juergena Kloppa za pośrednictwem jego kontaktów w Borussii. Klopp wpadł w szał do tego stopnia, że pozbył się Buvacza na 48 godzin przed rewanżem z AS Roma w półfinale Ligi Mistrzów.

Oficjalnie Żeljko Buvacz do końca sezonu przebywa na urlopie "ze względów osobistych". Prawdopodobnie z niego już nie wróci, bynajmniej nie do Liverpoolu.

