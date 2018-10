Premier League. Asystent trenera Chelsea może być ukarany po meczu z Manchesterem United

Marco Ianni, asystent trenera Chelsea Maurizio Sarriego, może zostać ukarany przez angielską federacją za sposób, w jakim cieszył się z wyrównującego gola w spotkaniu z Manchesterem United w Premier League.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwójka obrońców z Premier League przejdzie do Barcelony? Wideo Eurosport

Chelsea pierwsza objęła prowadzeni w hicie 9. kolejki Premier League i wydawało się, że zgodnie z przewidywaniami "The Blues" pokonają pogrążony w kryzysie Manchester United. Gospodarze byli lepszym zespołem w pierwszej połowie, ale w drugiej dali sobie wbić nieoczekiwanie dwa gole. Ostatecznie udało im się wyrównać dopiero w 96. minucie.

Reklama

Marco Ianni, asystent Maurizio Sarriego, dał się ponieść emocjom i po bramce Rossa Barkleya paradował przed ławką rezerwowych "Czerwonych Diabłów", na co wściekłością zareagował szkoleniowiec gości Jose Mourinho. Portugalczyk wyrwał się z siedzenia za Iannim do strefy sztabu gospodarzy i doszło do brzydkich przepychanek oraz wzajemnego wygrażania.

Angielskiej federacji też nie spodobało się wylewne zachowanie Ianniego, który do czwartku ma czas na wytłumaczenie się. Mourinho tym razem uniknął postępowania dyscyplinarnego za agresywną reakcję. W stosunku do Portugalczyka i tak toczy się inne za przeklinanie w swoim języku do kamery po szczęśliwie wygranym meczu z Newcastle dwie kolejki temu.

kip