Premier League. Atak na świętości, czyli Keita weźmie w Liverpoolu numer po Gerrardzie

Do Liverpoolu przybył już Naby Keita. Reprezntant Gwinei zostanie oficjalnie zaprezentowany dopiero 2 lipca. Jak informują dziennikarze będący blisko klubu z Anfield, Keita ma grać w Liverpoolu z numerem 8. To będzie pierwszy piłkarz, który weźmie ten numer po Stevenie Gerrardzie, legendzie klubu.

Steven Gerrard nie jest już piłkarzem Liverpoolu od 2015 roku. Ba, Anglik zdążył już zakończyć piłkarską karierę, a rozpocząć trenerską. "Gerro" w maju został nowym menedżerem szkockiego Rangers FC.

W Liverpoolu nikt nie miał dotąd cywilnej i sportowej odwagi, by wziąć po Gerrardzie koszulkę z nr 8. A numer był do wzięcia od początku sezonu 2015/16. Jak informuje James Pearce z "Liverpool Echo", to właśnie Naby Keita weźmie na siebie ten ciężar. Piłkarz rozdając pierwsze autografy kibicom Liverpoolu, do nazwiska dopisywał właśnie ten numer.

Menedżer LFC Juergen Klopp walczył o Gwinejczyka w poprzednim okienku transferowym i dopiął swego. Pomocnik kosztował 48 milionów euro, ale cały miniony sezon spędził jeszcze w RB Lipsk. Jako piłkarz Liverpoolu ma zostać zaprezentowany 2 lipca.

Przed Stevenem Gerrardem z "ósemką" grali Stan Collymore, Paul Stewart, Oyvind Leonhardsen, a także Emile Heskey. Wszyscy w erze Premier League.