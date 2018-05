Premier League. Barry Douglas podbije angielską ekstraklasę?

Najlepsza lewa noga w Championship w tym sezonie należała do… Barry’ego Douglasa. Dokładnie tego samego Barry’ego Douglasa, który jeszcze nie tak dawno biegał w barwach Lecha Poznań po polskich boiskach i bawił się w "Turbokozaku".

Z „Kolejorzem” w 2015 roku wywalczył mistrzostwo Polski, a jego następnym przystankiem był Konyaspor. Z Turcji, w 2017 roku, trafił do Wolverhampton Wanderers i praktycznie z miejsca stał się jednym z najważniejszych piłkarzy „Wilków”, z którymi właśnie wygrał rozgrywki Championship.

Douglas terroryzował rywali idealnie centrując piłki z gry, z rzutów wolnych i rożnych. Sezon zakończył z dorobkiem 14 asyst - wraz z Robertem Snodgrassem z Aston Villi był liderem Championship pod tym względem. Do tego dołożył pięć goli.

Lewy obrońca nie znalazł się w jedenastce sezonu, co jest dość problematyczne. Jego miejsce w zestawieniu zajął Ryan Sessegnon z Fulham. To wielki talent, świetny zawodnik, być może największy obecnie talent w Anglii i po prostu musiał zostać w ten sposób wyróżniony, ale zdecydowanie częściej niż na lewej obronie, grał on na lewym skrzydle lub w ogóle jako lewy napastnik. Gdyby nie to, Douglas powinien się tam znaleźć, bo wszystkie liczby miał lepsze od innego rywala, Ryana Fredericksa (który zajął miejsce na lewej obronie Fulham, gdy Sessegnon został przesunięty wyżej).

Douglas, który na początku swojej kariery, będąc zawodnikiem półamatorskiego Queen’s Park, pobierał nauki jako spec od klimatyzacji, nie ukrywa, że poważny wpływ na to, gdzie obecnie jest, miał jego pobyt w Polsce.

- Dzięki temu nabrałem pewności siebie. Zdobyłem bezcenne doświadczenie, który teraz procentuje - mówił w rozmowie z „The Guardian”.

- Transfer do Lecha była dla mnie okazją sprawdzenia się. Chciałem udowodnić, że brytyjski piłkarz może sobie radzić w lidze z kontynentu. Lech to wielki klub, z czego na początku nie zdawałem sobie sprawy - dodał.

Douglasa do Poznania sprowadzał Mariusz Rumak.

- Postawa Barry’ego w Wolves nie jest dla mnie zaskoczeniem - powiedział szkoleniowiec w wywiadzie ze Sky Sports.

- Potrzebowaliśmy lewego obrońcy i długo nie mogliśmy znaleźć właściwego kandydata. Skauci wrócili z kilkoma nazwiskami, zdecydowałem się postawić na Douglasa. Pasował do naszego ofensywnego stylu gry, widziałem w nim potencjał. Wyglądał na zawodnika, który może się jeszcze rozwinąć - wspomina Rumak.

- Co ważne, Barry to nie tylko dobry piłkarz, ale i świetny człowiek. Bardzo szybko znalazł wspólny język z kolegami z drużyny. Był dobrym duchem zespołu - dodał były szkoleniowiec Lecha.

Dziś Szkot jest czołowym piłkarzem drużyny, w której jest kilku klasowych zawodników. W ekipie „Wilków” kasy nie brakuje i można się wkrótce spodziewać głośnych transferów. Wydaje się jednak, że akurat pozycja Douglasa jest niezagrożona.

W marcu 28-latek zadebiutował w reprezentacji Szkocji (27 marca przeciwko Węgrom). Problem jest taki, że jego rywalami do gry w wyjściowej jedenastce są chyba najlepsi obecnie szkoccy piłkarze bez podziału na pozycje: Andrew Robertson (Liverpool) i Kieran Tierney (Celtic) - obaj młodsi od Douglasa.

Najważniejsze będzie teraz podejście do najwyższej ligi w Anglii. „Wilki”, wspomagane fortuną chińskiego konglomeratu Fosun International, mogą okazać się czarnym koniem w sezonie 2018/19.

- Lewa noga Barry’ego będzie niezwykle groźna dla wielu bramkarzy Premier League - wróży Rumak.

Mateusz Kalina

