Premier League. Brendan Rodgers za Rafę Beniteza?

Newcastle United bardzo słabo rozpoczęło sezon 2018/19 w Premier League. „Sroki” znajdują się w strefie spadkowej i coraz głośniej się mówi o możliwej roszadzie na stanowisku menedżera. Przymierzany do drużyny z St James’ Park jest Brendan Rodgers.

Choć za nami już osiem kolejek, Newcastle United cały czas nie wygrało meczu. Ekipa Beniteza jest przedostatnia w tabeli, mając na koncie zaledwie dwa punkty. Nie może więc dziwić fakt, że w angielskiej prasie coraz częściej pojawiają się informację o zmianie za sterami drużyny.

Co prawda Benitez cały czas ma wsparcie ze strony kibiców klubu, jednak według „The Mirror”, cierpliwość właściciela Mike’a Ashleya może niedługo się skończyć. Dziennik na ewentualnego następcę hiszpańskiego menedżera wskazuje Brendana Rodgersa, który z powodzeniem prowadzi obecnie Celtic.

Gdyby doszło do takiej roszady, byłby to dla Rodgersa powrót do angielskiej Premier League, którą opuścił trzy lata temu odchodząc z Liverpoolu i przenosząc się do Szkocji. Z ekipą „Tho Bhoys” dwa razy zdobył mistrzostwo i zdobył również dwa Puchary Szkocji.