Premier League. Chcą upokorzenia Manchesteru United, ale Guardiola tonuje nastroje

- Wiem, że kibice chcieliby świętować tytuł na stadionie Manchesteru United, ale zachowajmy spokój - studzi nastroje Pep Guardiola, menedżer Manchesteru City. „Obywatele” w poniedziałkowy wieczór wygrali na wyjeździe ze Stoke City 2-0. Wciąż są bezapelacyjnymi liderami Premier League.

Fani Manchesteru City marzą o tym, by ich piłkarze przypieczętowali mistrzostwo Anglii na Old Trafford, a więc na terenie Manchesteru United. Mają nad rywalami zza miedzy szesnaście punktów przewagi w ligowej tabeli. Menedżer City Pep Guardiola wie, że dla kibiców byłaby to historyczna sprawa, ale sam zachowuje spokój.

- Nasz klub nie ma jeszcze za dużo trofeów w swojej historii. My chcemy wyjaśnić sytuację w lidze najszybciej jak się da, ale niczego nie przyspieszymy. Teraz możemy się trochę zrelaksować, bowiem większość piłkarzy wybiera się na zgrupowania reprezentacji - powiedział w rozmowie z telewizją Sky Sports News Pep Guardiola.

Piłkarze z Etihad odnieśli w poniedziałek 26 ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Dublet Davida Silvy w Stoke dał zwycięstwo Manchesterowi City 2-0. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ostateczny stempel na sukcesie piłkarze Guardioli mogliby postawić właśnie na Old Trafford.

Czerwona część Manchesteru przeżyła już kiedyś taką małą tragedię. Arsenal - oczywiście prowadzony przez Arsene’a Wengera - 8 maja 2002 roku wygrał w „Teatrze Marzeń” 1-0 z MU i przypieczętował dwunaste w historii klubu mistrzostwo Anglii.

- Wiem, że fani chcieliby świętować tytuł na Old Trafford, ale my skupiamy się na najbliższym spotkaniu z Evertonem. Jeśli będziemy grać tak jak w Stoke, to niedługo zostaniemy mistrzami – zapewnia Guardiola.

Manchester City wygrał już w tym sezonie Puchar Ligi Angielskiej, wciąż jest w grze o Ligę Mistrzów. Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się 16 marca. The Citizens niespodziewanie odpadli z Pucharu Anglii.