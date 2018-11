Premier League: Chelsea - Crystal Palace 3-1 w 11. kolejce

Chelsea pokonała Crystal Palace 3-1 (1-0) w niedzielnym meczu 11. kolejki Premier League. Jeszcze po godzinie gry na tablicy wyników widniał remis 1-1, lecz grę gospodarzy odmieniło wejście na boisko Belga Edena Hazarda. Dwa gole dla "The Blues" strzelił Hiszpan Alvaro Morata.

Po raz trzeci w bieżącym sezonie szkoleniowiec Chelsea Maurizio Sarri zdecydował się rozpocząć spotkanie z Edenem Hazardem na ławce rezerwowych. Dwa poprzednie mecze zakończyły się w takiej sytuacji wygraną "The Blues", chociaż w sierpniowych derbach z Arsenalem pojawienie się Belga na boisku okazało się niezbędne.

Pierwsza połowa niedzielnego meczu z Crystal Palace wskazywała na to, że tym razem koledzy Hazard są w stanie poradzić sobie bez niego. Swoją przewagę udokumentowali golem w 32. minucie, a strzelił go Alvaro Morata. Hiszpański napastnik wykorzystał wtedy wstrzelenie piłki przed bramkę od swojego rodaka Pedro, po czym pewnym strzałem pokonał Wayne'a Hennesseya.

Trzy minuty później Pedro mógł mieć na swoim koncie drugą asystę, lecz Brazylijczyk Willian w momencie jego podania znajdował się na minimalnym spalonym, co nie umknęło uwadze asystenta sędziego Michaela Olivera.

Na drugą połowę piłkarze Crystal Palace wyszli gotowi do walki o korzystny wynik. Szybko przyniosło to też efekt. W 53. minucie Andros Townsend wymienił w kole środkowym piłkę z Jamesem McArthurem, po czym wybiegł za wysoko ustawioną linię obrony "The Blues". McArthur zagrał mu idealnie, a angielski skrzydłowy zakończył całą akcję precyzyjnym strzałem poza zasięgiem rąk Kepy.

Remis 1-1 oznaczał, że Eden Hazard okazał się w niedzielę niezbędny. W 64. minucie Belg pojawił się na murawie i już po kilkudziesięciu sekundach przyniosło to bramkowy efekt. To właśnie Hazard najpierw wymusił faul na połowie rywali, po czym dośrodkował z rzutu wolnego w ich pole karne. Tam piłka trafiła do Moraty, który dobrze ją opanował, po czym strzałem z trudnej pozycji lewą nogą po raz drugi umieścił piłkę w bramce gości.

W 70. minucie wygraną piłkarzy Sarriego przypieczętował Pedro, który we właściwym momencie wbiegł w pole karne Palace i uderzeniem prawą nogą z pierwszej piłki wykorzystał płaskie dośrodkowanie Marcosa Alonso. W doliczonym czasie gry szansę ustrzelenia hat tricka miał Morata, lecz po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów przegrał pojedynek z Hennesseyem.

Chelsea wygrała ostatecznie 3-1 i zrównała się w tabeli z Liverpoolem. Obie te drużyny tracą dwa punkty do prowadzącego w Premier League Manchesteru City, który we wcześniejszym niedzielnym spotkaniu rozgromił 6-1 Southampton.

Chelsea - Crystal Palace 3-1 (1-0)



Bramki: 1-0 Alvaro Morata (32.), 1-1 Andros Townsend (53.), 2-1 Eden Hazard (64.), 3-1 Pedro Rodriguez (70.)

Wojciech Malinowski