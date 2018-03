Premier League. Chelsea dołącza do wyścigu po Toby'ego Alderweirelda

Angielskie media informują, że latem może dojść do bardzo zaciętej walki o pozyskanie obrońcy Tottenhamu Toby'ego Alderweirelda. Sprowadzeniem Belga od dłuższego czasu zainteresowany był Manchester United i Paris Saint-Germain, a zdaniem "Daily Mirror" ofertę może złożyć również Chelsea.

Zdjęcie Toby Alderweireld /PA Sport

29-letni obecnie Alderweireld występuje w drużynie Tottenhamu od lata 2015 roku. W nowym klubie szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i to właśnie od niego menedżer Mauricio Pochettino zaczynał ustawianie linii obrony. Inaczej jest jednak w bieżącym sezonie, gdyż Belg z powodu kontuzji mięśnia uda ma na swoim koncie tylko 10 występów w Premier League. Pod jego nieobecność parę środkowych defensorów tworzą jego rodak Jan Vertonghen i Kolumbijczyk Davinson Sanchez.

Od dłuższego czasu toczą się jednocześnie negocjacje kontraktowe agentów piłkarza z prezydentem Tottenhamu Davidem Levym. Umowa Belga wygasa latem przyszłego roku, lecz londyński klub ma możliwość przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. Taka decyzja będzie się jednak wiązała z uruchomieniem klauzuli wykupu w kontrakcie piłkarza, który będzie wynosiła 25 milionów funtów, czyli stosunkowo niewiele jak na klasę samego zawodnika, jak i obecne ceny na rynku transferowym.

W ostatnich dniach media poinformowały, że Tottenham nie zgodził się na warunki piłkarza, który chciał podniesienia tygodniówki do 150 tysięcy funtów. To spowodowało, że szansę na pozyskanie Alderweirelda już tego lata widzą działacze największych klubów z Anglii i nie tylko. Do tej pory media najczęściej wiązały piłkarza z przenosinami do Manchesteru United lub Paris Saint-Germain. W środę "The Mirror" poinformował jednak, że zainteresowana pozyskaniem Belga jest jednak również londyńska Chelsea, która widzi w nim następcę Anglika Gary'ego Cahilla i Brazylijczyka Davida Luiza.

Wojciech Malinowski

