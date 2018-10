Premier League. Chelsea Londyn podejmie Manchester United w hicie 9. kolejki

Sobotnia konfrontacja Chelsea Londyn z Manchesterem United zapowiada się najciekawiej spośród spotkań 9. kolejki angielskiej ekstraklasy piłkarskiej. Mecz szczególnie ważny jest dla trenera "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho, którego posada jest zagrożona. Ciężkie chwile czekają Łukasza Fabiańskiego. Polskiego bramkarza West Ham United spróbuje pokonać jeden z najlepszych strzelców Premier League - Harry Kane.

W tabeli Premier League Chelsea z dorobkiem 20 punktów jest druga. Tyle samo mają prowadzący Manchester City oraz trzeci Liverpool. Drużyny te nie doznały jeszcze porażki. Manchester United natomiast jest dopiero ósmy, a do czołówki traci już siedem punktów.

Na Wyspach od kilku tygodni media zastanawiają się jak długo Mourinho wytrwa na stanowisku. Jego los przesądzony wydawał się w poprzedniej kolejce, kiedy "ManU" szybko przegrywał u siebie z Newcastle United 0-2. Ostatecznie jednak gospodarze wygrali 3-2 po golu w 90. minucie Alexisa Sancheza.

- Liczę na to, że nadal będę robił postępy pod okiem Mourinho. Myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy znów zaczniemy odnosić sukcesy - powiedział obrońca Luke Shaw, który w czwartek o pięć lat przedłużył kontrakt z "ManU".

Kolejna porażka może jednak spowodować, że włodarze klubu z Old Trafford stracą cierpliwość do portugalskiego szkoleniowca. Zespół bowiem nie tylko praktycznie odpadłby z walki o mistrzostwo, ale nawet z rywalizacji o najlepszą czwórkę, która ma prawo gry w prestiżowej Lidze Mistrzów.

W Chelsea nastroje są zdecydowanie lepsze, a jedyne co wprowadza niepokój to perspektywa utraty Edena Hazarda. Belg z siedmioma trafieniami prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców, ale niewykluczone, że już w styczniu trafi do Realu Madryt.

"The Blues" na własnym obiekcie nie przegrali z Manchesterem United od sześciu lat.

Znacznie łatwiejsze zadania mają pozostałe ekipy z czołówki. Również w sobotę Manchester City podejmie Burnley, a Liverpool zagra na wyjeździe z niemającym jeszcze zwycięstwa na koncie Huddersfield Town. "The Reds" powinni sobie poradzić, choć przerwa na mecz drużyn narodowych była dla nich bolesna. Z urazami wrócili Mohamed salah, Sadio Mane i Naby Keita.

Ciężkie chwile czekają Łukasza Fabiańskiego. Polskiego bramkarza West Ham United spróbuje pokonać jeden z najlepszych strzelców Premier League - Harry Kane. "Młoty" podejmą Tottenham Hotspur także w sobotę.

Tego samego dnia Southampton Jana Bednarka zagra na wyjeździe z AFC Bournemouth, którego rezerwowym bramkarzem jest Artur Boruc.

Dziewiątą serię spotkań w poniedziałek zakończy mecz Arsenal Londyn - Leicester City. "Kanonierzy" sezon zaczęli od porażek z Manchesterem City (0-2) oraz Chelsea (2-3), ale później wygrali sześć meczów z rzędu. Do prowadzącej trójki tracą tylko dwa punkty.