Premier League. Chelsea - Manchester United 2-2

W Premier League gra się do końca! Chelsea rzutem na taśmę wyrwała remis 2-2 w hicie 9. kolejki Premier League przeciwko Manchesterowi United. W ostatniej akcji meczu wyrównał Ross Barkley. Wcześniej dwa trafienia zaliczył Anthony Martial.

Początek 9. kolejki Premier League zapowiadał się wybornie. Na Stamford Bridge Chelsea podejmowała Manchester United. W Londynie mieliśmy starcie dwóch odmiennych filozofii futbolu. Ofensywna, grająca z polotem drużyna Maurizio Sarriego mierzyła się nudną w tym sezonie ekipą Jose Mourinho. O ile notowania Włocha rosną z kolejki na kolejkę, to Portugalczyka spadają na łeb na szyję.

Do przerwy w Londynie nie oglądaliśmy wielkiego widowiska. Przebieg meczu był taki jak zapowiadano. W piłkę grała Chelsea, a goście tylko rozbijali jej ataki. Nie dali rady w 21. minucie, kiedy z rzutu rożnego wrzucał Willian, a najwyżej w polu karnym wyskoczył Antonio Rudiger. Niemiec strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Nie pokrył go Paul Pogba, który miał po straconym golu do siebie wielkie pretensje.

Po zmianie stron do roboty wzięli się goście. W 55. minucie w polu karnym Chelsea leżał Marcos Alonso, ale nikt nie wybił piłki. Ta trafiła pod nogi Anthony’ego Martiala, który wyrównał na 1-1. Wykorzystał fakt, że Hiszpan nie był w stanie go przykryć. W drugiej połowie gospodarze byli nieco przygaszeni. Bili głową w mur, a Manchester wyraźnie dostał wiatr w żagle. W 67. minucie znakomitą kontrę wyprowadził Juan Mata, podał do Marcusa Rashforda, ten uruchomił Martiala, a Francuz pięknym strzałem w stylu swojego rodaka Thierry’ego Henry’ego zdobył drugą bramkę.

Kiedy wydawało się, że United zgarną cenne trzy punkty, Chelsea zadała jeszcze jeden cios. Wyrównała w 96. minucie po strzale Rossa Barkleya. Zagotował się Jose Mourinho, którego zdenerwowała radość jednego z asystentów Sarriego. W hicie weekendu "The Blues” zremisowali z Manchesterem 2-2 i pozostają niepokonani w Premier League.



Zdjęcie Chelsea's English midfielder Ross Barkley vies with Manchester United's Spanish midfielder Ander Herrera / Getty Images