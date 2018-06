Premier League. Christian Eriksen i Dele Alli podążą śladami Kane'a?

W piątek Tottenham poinformował o podpisaniu nowej, sześcioletnej umowy z Harrym Kane'em. Zdaniem angielskich mediów kolejnymi piłkarzami, z którymi działacze klubu z północnego Londynu prowadzą zaawansowane kontraktowe negocjacje są Christian Eriksen i Dele Alli.

Harry Kane zostanie w Tottenhamie.

Według nieoficjalnych informacji sześcioletnia umowa Kane'a gwarantuje mu tygodniowe zarobki przekraczające 200 tysięcy funtów. To suma znacznie wyższa od dotychczas obowiązujących w Tottenhamie, co sugeruje, że prezydent Daniel Levy jest gotowy zrewidować funkcjonującą od lat politykę płac w klubie.

Zdaniem dziennika "The Mirror" kolejni na liście do podpisania nowych kontraktów są Dele Alli i Christian Eriksen. Obecna umowa Duńczyka obowiązuje do lata 2020 roku, a z kolei Anglik ma ważny kontrakt o rok dłużej. W ostatnich miesiącach angielska prasa często informowała o braku porozumienia w negocjacjach przedstawicieli tych dwóch piłkarzy z klubem, lecz panuje przekonanie, że ulegnie to zmianie po złożeniu podpisu przez Kane'a.

Wymienioną trójkę piłkarzy, a także Francuza Hugo Llorisa i Belga Jana Vertonghena, jako niezbędnych dla przyszłości zespołu wskazał niedawno menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino, który niedawno sam związał się nową, pięcioletnią umowę z klubem z północnego Londynu.

Tottenham w najbliższym sezonie po raz trzeci z rzędu występować będzie w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Dzięki Delemu Alliemu zapomnieli o Luce Modriciu w Londynie. Zapomną i w Madrycie?