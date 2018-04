Premier League. Cudotwórca Walijczyków Chris Coleman zwolniony z Sunderlandu

Nie tak miała wyglądać przygoda byłego selekcjonera reprezentacji Walii w klubie z północnej Anglii. Sunderland potwierdził, że zwolnił Chrisa Colemana po tym, jak zespół spadł z Championship. Jednocześnie prezes Ellis Shirt zdecydował się sprzedać klub.

Chris Coleman został zatrudniony na Stadium of Light w listopadzie i podpisał dwuipółletni kontrakt. Do Sunderlandu przychodził jako cudotwórca, który sensacyjnie doprowadził reprezentację Walii do półfinału Euro 2016. Szkoleniowiec nie zdołał zapobiec pierwszemu od 30 lat spadkowi na 3. poziom rozgrywek. To drugi z rzędu spadek „Czarnych Kotów”. 47-letni trener łączony jest z wolną posadą w Ipswich Town.

„Sunderland AFC ogłasza, że kontrakty menedżera Chris Colemana i jego asystenta Kit Symonsa zostały rozwiązane” - klub napisał w oficjalnym komunikacie.

„Klub chciałby serdecznie podziękować Chrisowi i Kitowi za niestrudzony wysiłek, jaki włożyli w pracę podczas tego rozczarowującego sezonu dla wszystkich zaangażowanych w pracę - dodano.

„Na tę chwilę klub nie będzie więcej komentował wydarzeń” - czytamy dalej.

Coleman był już ósmym menedżerem Sunderlandu w ciągu ostatnich 4 lat. Teraz nowy właściciel klubu Stewart Donald będzie szukał jego następcy.

Chwilę po tym, jak odejście Colemana zostało potwierdzone, klub potwierdził, że Short zdecydował się sprzedać Sunderland „międzynarodowemu konsorcjum inwestorów piłkarskich”, na czele z Donaldem, który jednocześnie zdecydował się zrzec własności Eastleigh.