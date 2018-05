Premier League: Darren Moore z nagrodą menedżera kwietnia

2 kwietnia Darren Moore został mianowany tymczasowym menedżerem West Bromwich Albion. Z zespołem, którego piłkarzem jest m.in. Grzegorz Krychowiak, w swoim pierwszym miesiącu pracy wygrał dwa spotkania i kolejne dwa zremisował. Jego pracę szybko doceniły władze Premier League i wybrały go najlepszym menedżerem kwietnia.

Zdjęcie Darren Moore Darren Moore /PA Sport

Gdy władze klubu z The Hawthorns mianowały 44-letniego szkoleniowca tymczasowym następcą Alana Pardew piłkarze West Bromwich Albion byli pewnym kandydatem do spadku z Premier League, gdyż na zaledwie sześć kolejek przed końcem tracili aż dziesięć punktów do bezpiecznej 17. pozycji. Nie mogło być inaczej, skoro za kadencji Pardew wygrali tylko jedno z osiemnastu ligowych spotkań.

Darrenowi Moore'owi udało się jednak natchnąć zespół do walki. Od czasu jego nominacji drużyna "The Baggies" nie przegrała jeszcze żadnego spotkania, a po dwóch zwycięstwach i dwóch remisach w kwietniu równie dobrze rozpoczęła maj. W sobotę podopieczni tego jamajskiego menedżera pokonali bowiem na własnym stadionie londyński Tottenham 1:0 i po raz kolejny uniknęli degradacji z angielskiej ekstraklasy.

Ich sytuacja w tabeli nadal jest bardzo trudna, gdyż do utrzymania potrzebują nie tylko wygranej w niedzielę na boisku Crystal Palace, ale również serii korzystnych rozstrzygnięć w meczach innych drużyn. Władze Premier League nie miały jednak wątpliwości, że to właśnie Moore'owi należała się nagroda dla najlepszego menedżera kwietnia, a w pokonanym polu zostawił on Josepa Guardiolę (Manchester City), Sama Allardyce'a (Everton), Roya Hodgsona (Crystal Palace) i Jose Mourinho (Manchester United).

Piłkarzem West Bromwich Albion jest wypożyczony do końca sezonu z Paris Saint-Germain Grzegorz Krychowiak. Polak nie cieszy się jednak zaufaniem Moore'a, gdyż chociaż wystąpił on w czterech z pięciu spotkań pod wodzą tego menedżera, to zagrał w nich łącznie tylko przez 36 minut.