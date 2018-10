Premier League. Dłuższa przerwa Petra Cecha w Arsenalu

Arsenal poinformował we wtorek, że podstawowy bramkarz drużyny Petr Cech nie zagra przez kilka najbliższych tygodni. Powodem jest kontuzja ścięgna udowego odniesiona w sobotnim spotkaniu przeciwko Watfordowi.

36-letni bramkarz wystąpił do czasu kontuzji we wszystkich ligowych spotkaniach "Kanonierów" w bieżącym sezonie. W wygranym 2-0 meczu przeciwko "Szerszeniom" musiał jednak zejść z boiska pod koniec pierwszej połowy, a urazu doznał przy wybiciu piłki z piątego metra.

We wtorek poddano go dokładnym badaniom, które wykazały naciągnięcie ścięgna udowego lewej nogi. Sztab medyczny Arsenalu poinformował, że przerwa od treningów potrwa od trzech do czterech tygodni. Oznacza to, że czeskiego golkipera zapewne zabraknie w ligowych meczach przeciwko Fulham, Leicester i Crystal Palace. Menedżer Unai Emery nie będzie mógł z niego również skorzystać w czekających jego zespół spotkaniach Carabao Cup i Ligi Europy. Istnieje za to szansa, że Cech powróci na hitowe starcie Premier League przeciwko Liverpoolowi, które zostanie rozegrane 3 listopada.

W najbliższym czasie w bramce Arsenalu zastąpi go Bernd Leno. Niemiecki golkiper, sprowadzony w letnim oknie transferowym z Bayeru Leverkusen, z dobrej strony pokazał się już w sobotnim spotkaniu przeciwko Watfordowi.

Sztab medyczny "Kanonierów" poinformował jednocześnie, że kontuzjowany w maju obrońca Laurent Koscielny najprawdopodobniej w listopadzie będzie mógł wznowić treningi z drużyną. 33-letni Francuz zerwał ścięgno Achillesa w półfinałowym meczu Ligi Europy przeciwko Atletico Madryt.

Wojciech Malinowski

