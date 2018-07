Premier League. Dybalą miał interesować się Liverpool FC, jednak nic z tych rzeczy

Transfer Cristiana Ronalda do Juventusu stał się faktem. Ze stolicy Piemontu nie zamierza ruszać się Paulo Dybala. W ciągu ostatnich dwóch tygodni mówiło się o poważnym zainteresowaniu Liverpoolu FC. Tę informację zdementował jednak James Paerce, dziennikarz dziennika „Liverpool Echo”.

Klub z Anfield Road wciąż szuka naturalnego następcy Philippe Coutinho, który w styczniu za 160 milionów euro przeniósł się do Barcelony.

Zagraniczne media upatrywały w Paulo Dybali następcę brazylijskiego rozgrywającego na Anfield. Transfer Cristiana Ronalda do Juventusu to najgłośniejsza transakcja tego lata, ale w zupełnie inną stronę miałby powędrować Dybala. Argentyńczykiem ponoć interesował się Liverpool. Anfield Road na rzecz Juventusu opuścił już Emre Can. Niemiec został w poniedziałek oficjalnie przedstawiony jako piłkarz „Starej Damy”.

Naturalnej wymiany jednak nie będzie. Jak poinformował James Pearce z „Liverpool Echo” – Paulo Dybala nie jest na liście życzeń menedżera LFC Juergena Kloppa.

Liverpool od kilkunastu tygodni próbuje znaleźć piłkarza, który w piłkarskim DNA ma wpisany nr 10. Na Anfield potrzebny jest rozgrywający z prawdziwego zdarzenia. Po pierwszym fiasku związanym z możliwym transferem Nabila Fekira z Lyonu do Liverpoolu – obie strony nie podjęły później negocjacji.

Premier League rusza 9 sierpnia. Wtedy kończy się okienko transferowe w Anglii.



