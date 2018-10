Premier League. Fabiański i "Młoty" bez punktów w derbach z Tottenhamem

West Ham United przegrał z Tottenhamem 0-1 (0-1) w sobotnim meczu 9. kolejki Premier League. Goście wygrali za sprawą trafienia Argentyńczyka Erika Lameli, ale bohaterem spotkania był francuski bramkarz gości Hugo Lloris. Chociaż mniej pracy miał Łukasz Fabiański, to jednak Polak musiał wyciągnąć piłkę z siatki w 44. minucie.

Chociaż West Ham przystąpił do sobotniego spotkania z dorobkiem aż o 11 punktów gorszym od rywali, to kibice "Młotów" wierzyli w osiągnięcie korzystnego wyniku. Zespołu prowadzonego przez Mauricio Pochettino nie opuszczają bowiem kontuzje, a dodatkowo Tottenham w środę rozegra niezwykle istotne spotkanie w Lidze Mistrzów przeciwko PSV Eindhoven.

Od pierwszej minuty mecz na Stadionie Olimpijskim w Londynie był wyrównany. Żadna z drużyn nie była jednak sobie w stanie wypracować klarownej sytuacji bramkowej, a Łukasz Fabiański i Hugo Lloris pewnie radzili sobie z nielicznymi dośrodkowaniami, czy też niegroźnymi strzałami z dystansu.

Pierwszym ważnym momentem spotkania była 40. minuta. W polu karnym gości, bez kontaktu z rywalem, upadł Andrij Jarmołenko i skuteczny w poprzednich spotkaniach Ukrainiec musiał po chwili opuścić boisko. Pierwsze opinie sugerują kontuzję ścięgna Achillesa, co w najgorszym wariancie może oznaczać dla kupionego latem z Borussii skrzydłowego przedwczesny koniec sezonu.

Z uwagi na problemy kadrowe Tottenhamu w pierwszym składzie tej drużyny w ostatnim czasie zaczął pojawiać się Moussa Sissoko. To właśnie francuski pomocnik w 44. minucie przeprowadził indywidualną akcję, którą zakończył dośrodkowaniem w pole karne. Tam gapiostwo obrońców West Hamu wykorzystał Argentyńczyk Erik Lamela, który strzałem głową z bliskiej odległości nie dał szans Łukaszowi Fabiańskiemu na skuteczną interwencję.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy goście mieli jeszcze jedną znakomitą okazję do strzelenia gola. Polski golkiper "Młotów" najpierw interweniował niepewnie po wstrzeleniu piłki w pole bramkowe przez Lamelę, ale chwilę później zrehabilitował się broniąc dobitkę z kilku metrów Kolumbijczyka Davinsona Sancheza.

Druga część spotkania rozpoczęła się od zdecydowanych ataków gospodarzy. W 48. minucie świetnie głową uderzył Marko Arnautovic, lecz jeszcze lepszą interwencją po strzale Austriaka popisał się Lloris, który przeniósł piłkę nad poprzeczką. Ta sytuacja obudziła obrońców Tottenhamu, którzy przez pozostałe 42 minuty spotkania nie pozwolili już napastnikom West Hamu znaleźć się w tak znakomitej sytuacji.

Dopiero w doliczonym czasie gry zakotłowało się w polu karnym gości. Znakomitym prostopadłym podaniem popisał się wtedy wprowadzony po przerwie Javier Hernandez, lecz zagrania Meksykanina nie wykorzystał Arnautovic, który ponownie musiał uznać wyższość Llorisa. Francuskiemu bramkarzowi pomógł również w tej sytuacji Sanchez do końca naciskający na Austriaka.

Tottenham wygrał zatem derby Londynu 1-0 i zrównał się w tabeli z Chelsea. Podopieczni Pochettino utrzymali jednocześnie dwa punkty straty do prowadzącego w tabeli Manchesteru City, który w równolegle rozgrywanym spotkaniu zdemolował Burnley aż 5-0.

West Ham United - Tottenham 0-1 (0-0)

Bramka: Erik Lamela (44.)

Wojciech Malinowski

